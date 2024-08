Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman recuerdan a su hijo Dante a cinco años de su partida

Hace cinco años, Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman atravesaron por el momento más duro de sus vidas. Tan solo unos meses después de haber recibido con mucha alegría a sus mellizos, Dante y Tadeo, desafortunadamente uno de ellos falleció a consecuencia de una enfermedad y tras haber permanecido en el hospital por varias semanas. Una experiencia que sin duda dejó algunas cicatrices en el corazón de los actores, quienes a pesar del paso de lo doloroso que fue para ellos el dejar ir a uno de sus bebés, no pierden la esperanza de volverse a reencontrar con él. Tal y como lo compartieron este fin de semana en sus redes sociales, donde recordaron a su hijo, a propósito de su quinto aniversario de su partida.

© IG: @ferdinandoval Ferdinando Valencia

A través de su perfil de Instagram, el actor compartió un álbum de fotografías en el que mostró algunos de los instantes que compartió con Dante en vida. Al pie de las emotivas imágenes, el intérprete escribió un mensaje en el que habló de lo que ha sido todo este tiempo sin su pequeñito. “¡Tu vida fue la oración de un padre que nunca terminó en AMÉN! La mía, como quiera que se llame es eso, que queda después de interrumpida y mientras tanto te extraño tanto, pero tanto, tanto que tu punto final serán siempre mis puntos suspensivos, ¡hasta nuestra cita eterna, mi amor!”, expresó conmovido.

Por su lado, la actriz también recordó a su bebé en su feed de Instagram, donde compartió un video en el que recopiló algunas de las fotografías y videos de la vida de su retoño, el cual acompañó de un sincero mensaje. “Cinco años, mi enano hermoso. Te amaré por siempre mi amor. Mira al cielo y siente su presencia. En cada rayo de sol y cada brisa del viento, en cada estrella que brilla en la noche y en cada pájaro que canta al despertar el día. Sé que nunca olvidarás a tu hijo. AMÉN”, finalizó.

Ferdinando Valencia recuerda a su hijo Dante View post on Instagram

La vida sin Dante

A pesar de que han pasado cinco años ya desde la muerte de su pequeño y de la ayuda psicológica que ha recibido, el intérprete aseguró que el dolor de perder a un hijo es insuperable, por lo que ha tenido que aprender a vivir con él, agradeciendo todo lo bueno que tiene a su alrededor. “Tengo una vida bonita, tengo una familia hermosa, de ahí nos agarramos y no quiero formar parte de la lista de personas que viven quejándose. Hay muchas cosas buenas que ver y esas son de las que yo me aferro”, dijo el intérprete en una reciente entrevista con Enrique de la Rosa para su canal de YouTube.

En esa misma charla, el actor se refirió a las razones por las que, a pesar de asegurar tener las pruebas que demuestran que la muerte de su hijo fue a consecuencia de una negligencia, ha decidido no actuar en contra de los responsables. “Te puedo jurar que tengo evidencias y que hay responsables (de la muerte de mi hijo). Hubo negligencias”, aseveró. Hay cosas que para mí son sagradas y con las que no voy a capitalizar, así tenga razón”, confesó convencido. “No quiero gastar ni un peso sintiendo que proviene de lo que es mi tragedia de vida. Entonces no voy a capitalizar con eso. Se lo dejo a Dios”.