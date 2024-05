Ferdinando Valencia asegura tener pruebas de que el fallecimiento de su bebé fue a causa de una negligencia

Para Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman el nacimiento de sus mellizos, Dante y Tadeo fue una experiencia un tanto agridulce. Y es que tan solo unas semanas después de la llegada de los pequeños, la pareja enfrentó la hospitalización de uno de ellos, quien finalmente falleció el 3 de agosto de 2019, tras complicaciones de una enfermedad. Un tema del que el actor ha compartido nuevos detalles, pues en una reciente entrevista reveló que a casi cinco años de aquella dura experiencia, ha logrado reunir pruebas sufucientes para determinar que la muerte de uno de sus mellizos fue a consecuencia de una negligencia.

©@ferdinandoval



El actor se sinceró respecto al fallecimiento de uno de sus mellizos

Fue durante una charla que sostuvo con Enrique de la Rosa para su canal de YouTube, que el actor habló del fallecimiento del pequeño Dante, asegurando tener pruebas para sostener que el fallecimiento del menor se dio por una negligencia. “Te puedo jurar que tengo evidencias y que hay responsables (de la muerte de mi hijo). Hubo negligencias”, aseveró.

A pesar de esta situación, el intérprete también fue muy claro a la hora de exponer las razones por las que ha tomado la decisión de no actuar de forma legal en contra de quienes resulten responsables. “Hay cosas que para mí son sagradas y con las que no voy a capitalizar, así tenga razón”, confesó convencido. “No quiero gastar ni un peso sintiendo que proviene de lo que es mi tragedia de vida. Entonces no voy a capitalizar con eso. Se lo dejo a Dios”.

©@ferdinandoval



El intérprete se dijo agradecido por todo lo que aún tiene a su lado

A pesar de que han pasado cinco años ya desde la muerte de su pequeño y de la ayuda psicológica que ha recibido, el intérprete aseguró que el dolor de perder a un hijo es insuperable, por lo que ha tenido que aprender a vivir con él, agradeciendo todo lo bueno que tiene a su alrededor. “Tengo una vida bonita, tengo una familia hermosa, de ahí nos agarramos y no quiero formar parte de la lista de personas que viven quejándose. Hay muchas cosas buenas que ver y esas son de las que yo me aferro”.

El recuerdo de Dante a casi cinco años de su partida

Sin duda alguna, la partida de Dante fue un evento que marcó para siempre la vida de Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman. Es por eso que, en cada aniversario luctuoso de su bebé, suelen recordarlo con mucho amor. “Cuarto año con DIOS, y uno menos ¡para volvernos a ver, Dante! Tarde o temprano volverás a los brazos que más te aman, ¡los míos!”, compartió el pasado 3 de agosto el actor en su perfil de Instagram, donde compartió una imagen en la que se le podía ver al lado de sus dos hijos.