Chrissy Teigen revela que uno de sus hijos fue diagnosticado con diabetes tipo 1

A lo largo de su vida, Chrissy Teigen ha atravesado por momentos difíciles en su vida familiar, y se ha abierto al respecto en sus redes sociales. Esto ha ocurrido una vez más, pues la modelo ha compartido que su hijo Miles, de 6 años, fue diagnosticado hace poco con diabetes tipo 1.

© Getty Images Miles, el hijo de Chrissy Teigen y Jonh Legend, fue diagnosticado con diabates tipo 1.

La revelación de Chrissy no fue espontánea, sino que surgió a raíz de una foto que compartió durante su asistencia a los Juegos Olímpicos. En la imagen se veía a Miles, junto a su hermana Luna y su madre, levantando los brazos con un cartel de apoyo a Simone Biles. Los seguidores de la modelo notaron que el pequeño tenía un monitor continuo de glucosa, dispositivo que usan las personas con diabetes.

La esposa del cantante John Legend se dijo sorprendida por la respuesta de sus seguidores, quienes se solidarizaron con ella y le expresaron su apoyo. “Muchos de ustedes se acercaron para decir las palabras más hermosas e increíbles que he visto en esta plataforma. Se dieron cuenta de su monitor de diabetes tipo 1 y le brindaron mucho amor y aliento de todas las formas posibles. Estaba, y estoy, muy sorprendida por la amabilidad de esta comunidad”, expresó en una publicación posterior.

“Lo sé. ¡Las cosas podrían ser mucho peores! Muchos padres en todo el mundo están pasando por cosas inimaginables que nunca podría imaginar. Me digo esto cada vez que recibimos una alerta roja en nuestros teléfonos. Y somos muy afortunados de tener tanta ayuda y un especialista maravilloso, amable y de gran corazón”, continuó Teigen, quien también es madre de Esti Maxine y Wren.

© Instagram @chrissyteigen Miles es el segundo de los cuatro hijos de Chrissy Teigen y John Legend.

¿Cómo dieron con el diagnóstico?

Chrissy contó que hace un par de semanas, Miles estuvo en el hospital por un caso de shigella, una infección intestinal causada por bacterias en los alimentos o el agua. Explicó que su hijo y muchos de sus amigos se enfermaron tras haber estado en el mismo campamento. “Pero los médicos sabían que algo más no estaba bien en sus análisis de sangre”, contó.

© Instagram @chrissyteigen Chrissy Teigen contó que su hijo fue diagnosticado luego de infección intestinal.

La modelo dijo que aprendió que muchos niños pequeños terminan siendo diagnosticados con diabetes tipo 1 luego de ir al hospital por razones completamente diferentes. “Después de más pruebas, supimos que está en el ‘período de luna de miel’ de su vida con diabetes tipo 1. Anoche le dimos su primera inyección de insulina y ¡aquí vamos! Un mundo diferente y nuevo para nosotros y ciertamente estamos aprendiendo mucho sobre la marcha”, comentó.

“Esta publicación es para agradecerle mucho por su amabilidad. Ayuda mucho a Miles saber que muchas otras personas están pasando por lo mismo y que él no está solo”, agregó Chrissy, quien también compartió una imagen del libro Esta foto es una página del libro Year One with Type One que ella y su esposo le han leído a su hijo. “A él ya le encanta este libro”.