Tras solicitar su divorcio con Offset, Cardi B revela que espera a su tercer hijo

Cardi B va a ser madre por tercera ocasión, así lo dio a conocer a través de su cuenta de Instagram, en las primeras horas del 1° de agosto. La feliz noticia de su dulce espera se da a conocer poco después de que este mismo jueves saliera a la luz que la cantante había solicitado su divorcio con Offset, después de seis años de matrimonio, según confirmó a PEOPLE un representante de la rapera. De acuerdo con el portavoz de la artista, la separación de la pareja no se debería por terceras personas sino que esto ya viene de tiempo atrás. "No se basa en rumores de infidelidad, sino que se ha estado gestando durante mucho tiempo", dijo el representante.

Offset y Cardi B en una de sus últimas apariciones juntos en público en un afterpary de la Met Gala en Nueva York, en mayo pasado

El anuncio del nuevo bebé en camino confirma el proceso por el que está pasando con el padre de sus hijos, pues en la primera línea de su texto dice así: "¡Con cada final llega un nuevo comienzo!".

"Estoy muy agradecida de haber compartido esta temporada contigo, me has traído más amor, más vida y, sobre todo, ¡has renovado mi poder!", escribió Cardi en su pie de foto junto a algunas imágenes en las que aparece con un vestido rojo, mostrando su vientre.

Con estas fotos, Cardi anunció su tercer embarazo

"¡Me has recordado que puedo tenerlo todo! ¡Me has recordado que nunca tengo que elegir entre la vida, el amor y mi pasión! ¡Te amo tanto y no puedo esperar a que seas testigo de lo que me ayudaste a lograr, lo que me empujaste a hacer!", se lee en sus palabras dedicadas para el o la bebé que viene en camino.

Hacia el final de su mensaje, Cardi se refirió a la fortaleza que sus hijos le han dado en medio del momento que transita por la ruptura con su expareja; eso sí, sin hacer mención directa del trámite de divorcio con Offset.. "Es mucho más fácil aceptar los giros y las vueltas de la vida... tú, tu hermano y tu hermana me han demostrado por qué vale la pena seguir adelante", concluyó su publicación.

Un historial de separaciones

Esta no es la primera vez que Cardi B y Offset se enfrentan a una ruptura. A finales del 2023, la cantante reveló a través de un Instagram Live que estaba soltera y que quería empezar con un inicio "fresco" el 2024. La cantante de temas como Bodak Yellow lanzó las siguientes declaraciones sobre su situación: "He estado soltera por un minuto", dijo. "Pero no estoy asustada, no lo estoy. Solamente no sé como decirlo al mundo. Pero siento que hoy ha sido, como una señal", agregó. "Quiero empezar el 2024 de una manera fresca, abierta. Estoy curiosa con la idea de tener una nueva vida, un nuevo comienzo”, explicó sin entrar en mayores detalles sobre el estatus de su vida sentimental.

A ocho meses de ese mensaje, parece que nuevamente la rapera ha decidido terminar con Offset, con el que se dice ha empezado los trámites de divorcio. Esta es la segunda vez que Cardi inicia dicho proceso; en septiembre de 2020, solicitó la disolución de su matrimonio alegando "diferencias irreconciliables".

Cardi B y la estrella de Migos han estado en una relación intermitente desde que se casaron en septiembre de 2017. En 2018 anunciaron su separación después de una supuesta infidelidad. Se reconciliaron y en 2020, Cardi B solicitó el divorcio. En una entrevista de 2020 con ELLE, Cardi habló sobre su tumultuoso romance y dijo: "Sé que mi relación tiene mucho drama y todo eso. Pero hay mucho amor, mucha pasión, mucha confianza, hay una gran amistad". Y añadió: ".Siempre somos nosotros contra el mundo".