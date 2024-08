Quién es quién en la familia de Christian Nodal

Además de su gran talento y disciplina, Christian Nodal ha logrado el éxito gracias al apoyo e influencia de su familia. Y es que desde muy pequeño, sus padres le inculcaron, a él y a sus hermanos, el amor por la música, pues siempre han estado ligados a ella a nivel profesional. De hecho, en la actualidad, la madre del intéprete de temas como Botella tras botella se encarga de administrar la carrera del artista, eso sí, procura mantenrse al margen de la vida púiblica de su retoño, lo mismo que su padre, quien prefiere tener un perfil bajo a pesar de la gran fama de Christian. Por otro lado, para el artista es muy importante contar con el apoyo de sus dos hermanos, quienes sin duda son fundamentales en su día a día, por lo que mantiene un cercano vínculo con ellos. A continuación, te contamos quién es quién en la vida del cantante.

© IG: @cristy_nodal El orgullo de Cristy Nodal siempre será su hijo Christian

Los padres de Christian Nodal

Además de ser sus progenitores, Jaime González y Silvia Cristina Nodal, padres del cantante, han sido fundamentales para el desarrollo de la carrera de su hijo. Por un lado, el papá de Christian es productor del sello discográfico SG Music, por lo que sin duda fue el encargado de infundir el amor por la música en el Nodal. Además, Cristy Nodal, como es conocida entre los fans del intérprete, perteneció en su juventud a un grupo de música vernácula, siendo ella una gran influencia en cuanto a los gustos musicales de sus hijos. Actualmente maneja la carrera y gestiona las colaboraciones y contrataciones de su hijo.

A través de sus redes sociales, Cristy suele compartir su orgullo por los logros de sus hijos. Tal y como suedió en 2018, el día en el que el intérprete ganó su primer Latin Grammy. "Todo lo que te propones y viene del corazón, ¡se convierte en un sueño cumplido! Dios es grande y generoso y jamás deja de lado cada anhelo, cada sacrificio y ¡sobre todo la pasión con la que luchas! ¡Gracias Dios padre! El primero de muchos, mi niño, ¡primeramente Dios! Contigo en la lucha por siempre. ¡Te amo! ", expresó orgullosa.

© IG: @jgmusical El padre de Nodal sin duda lo encaminó al mundo de la música

El especial vínculo con sus hermanos

En más de una ocasión, Christian Nodal se ha abierto de capa para hablar de su relación con sus hermanos, la cual es sumamente cercana. Su hermana, Amely González Nodal, se ha convertido en toda una influencer en redes sociales, pues tan solo en Instagram cuenta con más de 330 mil seguidores. Y aunque no tiene una carrera en la música como la de su famoso hermano, sí heredó el talento musical de los Nodal. Por otro lado, Amely recientemente se convirtió en mamá, lo que sin duda fue una gran alegría para Christian.

“El recuerdo más hermoso de mi hermana es cuando me dijo que iba a ser mamá, se me movieron tantos sentimientos en mi corazón, ya no nada más servía para pelear con ella, obviamente que la protejo y la cuido y todo, pero cuando pasó que me dijo que iba a ser mamá, fueron tantas emociones y poder hablar con ella desde otra perspectiva que nunca había hablado fue un momento que me lo voy a llevar hasta la muerte”, confesó el artista durante una visita que hizo al programa Hoy Día.

Amely González Nodal View post on Instagram

Con Jaime Alonso, el intérprete ha construido una relación de lo más cercana, pues además tienen gustos afines. De hecho, el joven ha comenzado a hacerse de su propio nombre bajo su proyecto musical conocido como Gohn, el cual cuenta con el total respaldo de Christian, con quien ha hecho algunas colaboraciones musicales. En esa misma charla que sostuvo con el matutino de Telemundo, Christian habló de cómo de cierta manera, en ocasiones se vse ve reflejado en su hermano. “Estuvo estudiando (lejos) y en un proceso muy intenso y cuando lo vuelvo a ver me miraba mucho a mí de más joven, tiene una mirada expresiva y una energía súper bonita, no sé, volverlo a ver después de mucho tiempo me di cuenta de lo tanto que extrañaba la convivencia”, indicó.