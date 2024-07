¡Plata para México! La judoca Prisca Awiti gana una histórica medalla en París 2024

A tan solo unos días de la espectacular inauguración, el nombre de México ya se ha hecho escuchar en los Juego Olímpicos de París 2024. Luego del triunfo del equipo femenil de tiro con arco, ha llegado una nueva medalla para la delegación nacional, y ha sido gracias a Prisca Awiti Alcaraz, quien ha ganado una histórica plata en la final femenil de judo, en la categoría de hasta 63 kilos.

© Getty Images Prisca tuvo un reñido encuentro con Andrea Leski de Eslovenia.

Prisca, hija de padre keniano y madre mexicana, estuvo a nada de obtener el oro en su encuentro con Andrea Leski. Sin embargo, la atleta eslovena se impuso en el encuentro gracias a un Ippon, es decir, un sometimiento de 10 segundos sobre el tatami.

La atleta, nacida en Londres pero con un corazón muy mexicano, se mostró feliz por su logro, resultado de un reñido encuentro. “(Ser) medallista olímpica cualquiera lo hace, entonces estoy muy orgullosa”, expresó Prisca ante las cámaras de TUDN.

© Getty Images Prisca Awiti obtuvo medalla de plata en la final olímpica de judo femenil en París 2024.

La judoca de 28 años aseguró además que las lágrimas que derramó a lo largo de la competencia fueron de felicidad. “Fue muy especial tener a mi familia aquí conmigo”, expresó con una voz quebrada, dejando ver lo importante que es para ella el apoyo de los suyos. “Siento que este logro es tanto de ellos como mío... Se lo dedico a ellos, creo que sin ellos nada de esto sería posible”, agregó en su emotivo mensaje.

"México para mí es mi país, es el orgullo de mi familia, mi mamá, la verdad es todo para mí", dijo después, en declaraciones difundidas por Claro Sports, refiriéndose a la nación que decidió representar, pese a tener la oportunidad de hacerlo por el Reino Unido, dada su nacionalidad británica, o Kenia, por ser el país de su padre.

Este merecido logro llega años después de una etapa difícil en la que Prisca consideró dejar el judo luego de haber representado a Inglaterra. Sin embargo, optó por abrazar su herencia mexicana y unirse a la delegación nacional en 2017. “Estaba a punto de dejar el judo. Estuve fuera seis meses por una lesión y previamente había sufrido una lesión en la cabeza, que me tuvo fuera otros ocho meses. No iba bien, no estaba en el centro nacional”, contó en 2020 a Judo Inside.

© Getty Images Prisca le dio a México su segunda medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Mi entrenador me preguntó si tenía pasaporte mexicano y que mirara esa posibilidad, así que escribí al seleccionador de México y en unos tres meses hicimos el cambio. Yo ya tenía el pasaporte de cuando era pequeña, así que empezamos el proceso”, contó

Una presea histórica para México

El logro de Prisca es especialmente significativo, pues se trata de la primera medalla de México en toda su historia dentro del judo olímpico, Además, es la segunda presea que obtiene la delegación nacional en Parí 2024, El pasado 28 de julio Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz, del equipo femenil de tiro con arco, obtuvieron el bronce.

© Getty Images Se trata de la primera medalla de México en el judo olímpico.

Esta medalla, la número 75 que ha sumado México en su historia en los Juegos Olímpicos, llegó luego de que Prisca eliminara a la austríaca Lubjana Piovesana, décima del ranking, obteniendo su pase las semifinales, algo que nunca había una judoca mexicana en la justa olímpica.