En compañía de sus hijos, Alfonso Cuarón disfruta del basquetbol en México

A pesar de que Bu y Olmo Cuarón nacieron en el extranjero, los chicos disfrutan pasar tiempo en la Ciudad de México junto a su papá, Alfonso Cuarón, quien se ha encargado de mostrarles cómo es la vida de un capitalino. Además de asistir a festivales musicales, no sólo cómo espectadores, sino como talento, los hijos del cineasta son asistentes imperdibles a los planes más divertidos en la metrópoli, como el debut del equipo de basquetbol local, Diablos Rojos, donde los vimos disfrutar al máximo del encuentro desde la primera fila.

© IG @diablosrojosbasquetbol Alfonso Cuarón y sus hijos Bu y Olmo disfrutaron del debut del equipo capitalino de baloncesto

A través de la cuenta oficial del equipo se dieron a conocer varias imágenes del ganador de Oscar junto a sus hijos disfrutando del primer encuentro de la escuadra en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, partido en el que se enfrentaron al equipo de Santos del Potosí. Cuarón y sus hijos se sumaron a la lista de famosos espectadores que se dieron cita en el Gimnasio Juan de la Barrera para apoyar al recién estrenado equipo.

En la primera fila, Alfonso Cuarón y sus hijos, disfrutaron del encuentro junto al youtuber Diego Zanassi. En otra parte del recinto, se dejaron ver varios jugadores del equipo de beisbol Diablos Rojos de México, como Trevor Bauer, Robinson Canó, Arturo López, Juan Carlos Gamboa y Julián Ornelas, estrellas del deporte que acudieron para apoyar a la escuadra de basquetbol que, como la de ellos, se perfila para convertirse en una de las consentidas del público capitalino.

© @diablosrojosbasquetbol Alfonso Cuarón y sus hijos en el partido de Los Diablos Rojos

Además de las imágenes que se difundieron en la cuenta oficial del equipo, Bu Cuarón compartió varias historias en las que mostró la cancha desde la perspectiva visual de su asiento en la primera fila. De toda la familia, Bu es la que está más expuesta a los medios de comunicación debido a su reciente lanzamiento musical, un proyecto que fue muy bien recibido por el público mexicano con quien tuvo una conexión especial desde su primera presentación en nuestro país.

© @bucuaron En mayo pasado, Bu debutó en los escenarios mexicanos en el Festival Tecate Emblema

Los fans de la familia en México

Debido a que gran parte de los fanáticos de Bu y Olmo son mexicanos, los jóvenes pasan parte de su tiempo en la Ciudad de México. Recientemente, la hija del cineasta habló, en entrevista con Jessie Cervantes en su programa para Exa FM, sobre sus seguidores mexicanos: "Mis fans se llaman y no fue mi decisión, pero se llaman Los Bucitos, son un clan tan fuerte, son increíbles. ¡Los amo!”. En esa conversación, la joven cantante reveló cuál ha sido el mejor consejo que le ha dado su padre profesionalmente: “Yo quería hacer música y había cosas que no sabía cómo hacer y mi papá me decía: ‘Aprende, hazlo’ y fue un regalo, porque aprendí a hacer todo solita”, reveló sobre su labor como productora de su música