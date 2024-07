La carta con la Luis Ernesto Franco celebra a su bebé: ‘Prometo amarte incondicionalmente’

Hace dos meses, la vida de Luis Ernesto Franco dio un tierno giro con su debut como papá. Durante este tiempo, el actor ha escrito sus primeras memorias junto a Leo. A pesar de que decidió vivir el embarazo de su esposa Roza, en completo hermetismo, desde que el bebé nació, ambos han utilizado las redes sociales para compartir detalles de esta linda etapa familiar que están disfrutando. Con motivo del segundo cumplemés del niño, el protagonista de Falsa Identidad, compartió en Instagram una carta que le escribió a su pequeño, demás, publicó varias fotos inéditas junto al bebé.

© IG @guerofranco El actor compartió con sus seguidores imágenes inéditas junto a su bebé, Leo

El mensaje a su bebé

Para celebrar los primeros dos meses de Leo, El Güero Franco publicó una carta que le escribió para recordar esta fecha: “Hijo, no prometo darte el mejor pescado, pero sí darte las herramientas y enseñarte a pescar para que tu consigas el mejor. No prometo decir siempre las palabras correctas, pero sí poner mucha atención en que mis acciones te enseñen lo que es correcto. Prometo amarte incondicionalmente, enseñarte que los sueños no tienen límites. Estar a tu lado en cada paso nuevo que des, echarte porras para que te levantes, aprender juntos la lección, corregir lo que se tenga que corregir, y empujarte a seguir intentándolo”, se lee en la primera parte.

Junto a varias imágenes en las que lo vemos cargando a Leo, el actor escribió: “Prometo ser tu fan número 1 y aplaudirte tus logros. Te prometo trabajar duro para que tengas un mundo con más posibilidades, no privilegios, pero si más herramientas para lograr lo que te propongas. Y si por algo me llego a ir de esta vida, te prometo que seguiré estando contigo desde otro lugar”. Como parte del ciber festejo, Luis Ernesto compartió una imagen de la sesión de fotos que le tomaron al bebé por sus dos meses, en las que vemos que tienen un parecido innegable con su papá.

© @guerofranco El actor también compartió esta linda foto de su bebé

Dos meses de amor

Hace un par de semanas, el actor compartió con sus seguidores un poco de su sentir tras convertirse en papá. Explicó que realiza estas publicaciones para recordar que está viviendo un sueño. En este mensaje, dejó claro que su matrimonio con Roza y el nacimiento de Leo, son dos de los acontecimientos más importantes en su vida: “Cada vez que abra mi IG quiero acordarme de que estoy viviendo la vida que soñé hace varios años”. El mes pasado, por primera ocasión, el histrión celebró el Día del padre, una fecha que pasó junto a su bebé: “Sí está bien padre ser padre”, escribió junto a una foto en la que lo vemos alimentando a Leo.

© @guerofranco Luis Ernesto Franco

La familia de sus sueños

Aunque ha reconocido que su nueva vida como hombre de familia tienen sus retos, confesó que su esposa y su hijo son lo que siempre había anhelado: “Me di cuenta de que es la imagen que tenía en mi cabeza durante mucho tiempo cuando estaba pidiendo el futuro que soñaba. Queda mucho por hacer, por lograr. Gracias @roza.franco por ser el equipo de mis sueños, mi mayor apoyo, mi mejor amiga, la mejor madre para criar a nuestro hijo. Cada vez que me sienta cansado de seguir adelante, miraré esta foto y encontraré la razón para seguir adelante, el por qué vale la pena pasar por todo esto", escribió junto a una linda imagen de los tres.