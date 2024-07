Kim Cattrall descarta su regreso a la serie inspirada en 'Sex and the City'

El universo de Sex and the City sigue expandiéndose a través del spin off de la serie, And Just Like That, el cual da continuidad a las vidas de Carrie Brdashaw, Miranda Hobbes y Charlotte York Goldenblatt, personajes interpretados por Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis. Y aunque esta nueva era de esta icónica franquicia ha sido todo un éxito, tanto así que están por estrenar su tercera temporada, los fans no han dejado de extrañar al personaje de Samantha Jones, interpretado por Kim Cattrall, pues la actriz tomó la decisión de no seguir siendo parte de esta producción. Sin embargo, eso no ha evitado que los seguidores de la serie sigan soñando con su regreso, pues ya en la segunda temporada tuvo una brevísima aparición, por lo que incluso se llegó a especular con su regreso en la nueva entrega. Para tristeza de los fans, esto no será así, pues Kim tiene muy claro lo que quiere a futuro en cuanto su carrera, por lo que no ha dudado en aclarar las especulaciones al respecto y de una forma tajante.

© Getty Images Kim Cattrall tomó la decisión de no seguir adelante con su personaje en la nueva era de la franquicia

Fue a través de su perfil de Instagram que Kim aclaró los rumores de que se integraría a la historia de And Just Like That para la tercera temporada, luego de que uno de sus seguidores la cuestionara al respecto, dejando en claro que su posición de no volver y de terminar con la historia de Samantha Jones con la segunda entrega cinematográfica de la franquicia en 2010. "Aw, eres muy amable, pero no", respondió a su fan de manera tajante.

En 2022, Kim habló de las razones por las que había tomado la decisión de no ser parte del spin off de Sex and the City. "Todo tiene que crecer o muere. Cuando terminó la serie, pensé: 'Qué inteligente, no vamos a repetirnos'. Y luego la película para acabar con todos los cabos sueltos. Y luego otra película. ¿Y luego otra película?", declaró la actriza Variety.

© Getty Images Kim se ecuentra enfocada en sus nuevos proyectos

¿Cómo han resuelto la ausencia de Samantha en la trama?

Para los fans de la serie, el personaje de Samantha Jones es fundamental, por lo que los guionistas lo han mantenido vigente a través de las charlas de las protagonistas y a la interacción que el personaje que interpreta Sarah Jessica Parker tiene con Samantha a través de mensajes de texto. De hecho, a través de la trama los seguidores han podido saber que Jones ahora radica en Londres, donde sigue ejerciendo como publicista.

Cabe destacar, que para el cameo que Kim Cattrall hizo en la segunda temporada de And Just Like That, la actriz no tuvo ninguna interacción con el elenco de la serie, pues su escena se limitó a una llamada telefónica, en la que se disculpaba con el personaje de Parker por no poder asistir a la cena a la que había sido invitada, debido a problemas con sus vuelos.