Raúl Araiza confirma que ya tiene novia: 'Me dijo que sí"

Semanas atrás, Raúl Araiza sorprendió al revelar que una nueva ilusión hacía latir su corazón. Tras un periodo de soltería se dio la oportunidad de conocer a una nueva chica, esta vez a una mujer de nombre Melba, con quien se dejó ver recientemente de paseo por la playa. Aunque ambos convivían de manera cercana y amistosa, el noviazgo como tal no era un asunto oficial entre los dos, una situación que ha cambiado, pues ella le ha dado el “sí” y después de un tiempo finalmente son pareja, según ha revelado el conductor del programa Hoy, quien está feliz de poder vivir este nuevo episodio en su historia personal, mientras se mantiene muy activo y enfocado en sus proyectos profesionales.

© @negroaraiza Raúl Araiza se ha dado una nueva oportunidad en el amor.

Feliz de coincidir con Melba

Abierto como suele ser, Raúl habló de cómo se siente en este instante de su vida al haber coincidido con Melba, a quien ya puede llamar su novia. “Creo que por fin encontré a la persona adecuada que yo quería, a una cómplice que esté en las mismas circunstancias de vida que yo…”, explicó, declaraciones dadas a conocer por TVNotas. En esa misma charla, el presentador contó que Melba y él tiene en común el hecho de tener hijos, así como una independencia, algo que a ambos les ha parecido adecuado.

Video relacionado

A pesar de que el ‘Negro’, como es conocido de cariño en el medio, trata de mantener su vida personal al margen del ojo público, está consciente que su situación sentimental puede general cierto interés entre sus seguidores, algo que asume con total madurez. “Quisiera mantener mi vida en privado, pero siendo una figura pública es algo muy complicado”, explicó el actor al medio antes citado. Recordemos que, en días pasados, Raúl y Melba se dejaron ver felices dando un paseo por la playa. Por esos días, todavía no había una formalidad de novios entre los dos, aunque tomaron la decisión de dar ese paso y hoy están emocionados.

© @negroaraiza Raúl Araiza y Melba dieron un paseo por la playa en días pasados.

Melba le dio el “sí” a Raúl

Para Raúl Araiza el haber llevado a otro nivel su relación con Melba es algo que lo motiva, pues desea que todo marche de buena manera en ese sentido. De hecho, confirmó que, finalmente, son novios. “Hay gran coincidencia en todo. Nuestras vidas son igualitas. Estoy muy enamorado de Mel y ya me dijo que sí. Me da mucha ilusión eso y hay que echarle ganas para que esto funcione…”, explicó el presentador, quien reconoce que no fue fácil dar este paso con Melba, pues ella tiene una manera muy especial de asumir esta circunstancia. “Ahora cuesta mucho que las chavas te digan que sí… Pero después de dos meses y medio ella me lo exigió porque está educada a lo tradicional. Le pedí que fuera mi novia. Se lo merece y vale la pena hacerlo…”, afirmó.

© @negroaraiza Raúl Araiza está feliz de que su vida y la de Melba tenga mucho en común.

Fue a principios de julio cuando Raúl presumió su primera fotografía junto a su ahora novia Melba. Ella también se ha expresado en ocasiones anteriores sobre Araiza, a quien descrbe como a un hombre de muchas cualidades. Es un hombre maduro, inteligente, trabajador, emocionalmente súper trabajado…”, dijo ella anteriormente, feliz de haber coincidido con él en este momento de su vida.