Enrique Peña Nieto reaparece en las redes sociales de sus hijos por su cumpleaños 58

Aunque Enrique Peña Nieto ha decidido retirarse de la vida pública tras el fin de su sexenio, en 2018, en ocasiones se deja ver en sus momentos más familiares, a través de las redes sociales de sus hijos. Tal y como ha sucedido este fin de semana, durante la celebración de su cumpleaños número 58, una ocasión por demás especial para él y sus retoños, quienes no han querido dejar pasar por alto esta fecha tan importante, por lo que le han dedicado los mensajes más especiales.

© Getty Images El mandatario se encuentra alejado de los reflectores desde 2018

La primera en pronunciarse al respecto fue Paulina Peña, quien acudió a su perfil de Instagram para felicitar a su papá con una emotiva fotografía en la que se le puede ver de lo más sonriente, en medio de un momento muy especial al lado del exmandatario. Al pie de la imagen, la joven escribió un emotivo mensaje, en el que dejó en claro el gran amor que tiene por él. "Feliz cumpleaños, papito querido", expresó Paulina conmovida.

Por su lado, Alejandro Peña Pretelini, otro de los hijos de Peña Nieto, también envió sus felicitaciones a su padre, por lo que valiéndose de un lindo retrato de ambos y unas palabras de lo más especiales le deseó lo mejor en esta fecha tan significativa. "¡Feliz cumpleaños, papá! Quiero agradecerte por ser el gran padre que eres y por siempre darme lo mejor, te lo he dicho muchas veces pero no me voy a cansar de decírtelo… Quiero que sepas que eres mi ejemplo a seguir y mi mayor soporte en la vida. Te amo, papá", finalizó el jovencito emocionado.

Paulina compartió esta linda postal al lado de su padre

Cabe destacar, que desde 2018 Peña Nieto ha procurado mantener un perfil bajo, incluso en sus redes sociales, donde no ha tenido actividad desde aquel entonces. Sin embargo, sus hijos se han encargado de compartir con sus seguidores algunas actualizaciones sobre la vida del expresidente. Tal y como sucedió durante el pasado Día del Padre, cuando su hija Paulina compartió una emotiva fotografía en blanco y negro, en la que se le puede ver abrazada a su papá.

Paulina Peña revela cómo se encuentra su padre

El 2024 sin duda ha sido un año diferente para Enrique Peña Nieto, quien ha visto su vida personal un poco afectada por diferentes motivos. Sin embargo, el mandatario ha seguido adelante con su vida en España, país que se convirtió en su segundo hogar tras el término de su mandato. Algo de lo que su hija mayor habló en un reciente encuentro con la prensa, en el que con total sinceridad reveló cómo es que se encuentra el político en retiro. "Bien, no, no (está enfermo), él está muy bien, de salud está perfecto… No (está deprimido), o sea, bueno, está bien que es lo importante. Ella rehízo su vida y estamos felices por ello, mi papá está muy contento con su vida allá”, aclaró la joven, en declaraciones retomadas por el programa Despierta América.