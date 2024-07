Ivanka Trump celebra el cumpleaños número 13 de su hija mayor Arabella Rose

Tras un convulso fin de semana, Ivanka Trump poco a poco recupera la calma dando paso a los festejos del cumpleaños de Arabella Rose, su hija mayor con Jared Kushner, quien el pasado miércoles 17 de julio cumplió 13 años, convirtiéndose oficialmente en una adolescente. A través de sus redes sociales, Ivanka le dedicó un tierno mensaje a su primogénita, asegurando que verla convertirse en una jovencita "es como un sueño". Además de Arabella, Ivanka comparte con su marido otros dos hijos; Joseph Frederik, de 10, y Theodore James, de ocho años.

Arabella, la hija mayor de Ivanka Trump

En su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 7.5 millones de seguidores, la empresaria compartió el siguiente mensaje, cargado de sentimiento, en el que rememoraba algunos de los mejores momentos que ha vivido al lado de su hija, a la cual es muy unida. "¡Feliz cumpleaños número 13 a mi increíble hija, Arabella! Verte crecer y convertirte en una adolescente es como un sueño", escribió ."Tu hermosa forma de cantar y tocar el piano, nuestras inolvidables aventuras a caballo, la fuerza y el compromiso que demuestras en tu práctica de jiu-jitsu brasileño y nuestras noches especiales de citas solo para chicas son momentos que atesoraré por siempre. Arabella, me inspiras y me sorprendes todos los días. Eres una joven extraordinaria y mi corazón rebosa de amor por ti. ¡Feliz cumpleaños!".

Arabella Rose, hija de Ivanka Trump

El mensaje de Ivanka estaba acompañado de una serie de imágenes del baúl de los recuerdos así como unas más del festejo de Arabella, quien es una ferviente admiradora de Taylor Swift. La íntima celebración de sus 13 años fue justo con esta temática, con un pastel que tenía escrito uno de los versos de Blank Space, uno de los éxitos de la intérprete. "Boys only want love if it's torture", se lee sobre la tarta de cumpleaños.

Así fue el cumpleaños de Arabella

Además de disfrutar del original pastel, Arabella y sus amigas hicieron otras actividades como la decoración de cupcakes y contaron con delantales personalizados en los que se leía lo siguiente: "Arabella's 13th Birthday".

Algunos integrantes de la familia se pronunciaron por el cumpleaños de la joven, deseándole lo mejor. Vanessa Trump, la exesposa de Donald Trump Jr., felicitó a Arabella con un mensaje: "Happy birthday ❤️". En tanto, Tiffany Trump, hermana de Ivanka, felicitó a su sobrina por su nueva 'vuelta al sol': "Happy happy birthday!! 🎈".❤️". Kim Kardashian, la modelo Isabela Grutman, el artista Romero Britto, entre otras celebridades se sumaron a los buenos deseos para la festejada.

Ivanka Trump y su hija

Ivanka y Jared dieron la bienvenida a su primera hija, Arabella Rose, en la ciudad de Nueva York el 17 de julio de 2011. A lo largo de los años, la hija de Donald Trump y la fallecida Ivana Trump ha compartido destellos de la personalidad de su hija, incluido el color, el postre y los programas favoritos de Arabella. Según una entrevista que su madre compartió en X en 2017, Arabella esperaba estar en la Marina algún día, y su fiesta favorita era Hanukkah por los regalos.

Luego de que su abuelo fuera elegido el 45.º presidente de los Estados Unidos, Arabella ocasionalmente acompañaba a su madre en la Casa Blanca para visitas y deberes oficiales de estado. Ivanka llevó a Arabella a un viaje de observación a la Corte Suprema en febrero de 2017, donde escucharon argumentos orales, según CNN. Posaron en los escalones del edificio de la Corte Suprema antes de irse. "Arabella y yo visitamos la Corte Suprema esta mañana y asistimos a una audiencia", escribió Ivanka en la foto de X. "Estoy agradecida por la oportunidad de enseñarle sobre el sistema judicial de nuestro país de primera mano", se le junto al pie de la foto.