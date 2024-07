Vanessa Guzmán presume su nuevo logro como fisicoculturista

Hace poco más de 9 años, Vanessa Guzmán decidió dar un cambio a su estilo de vida y se entregó a la disciplina del fisicoculturismo, disciplina en la que recientemente destacó durante una competencia en Atlanta. A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió detalles de esta contienda física en la que obtuvo el quinto lugar en su categoría, orgullosa de los resultados, la actriz agradeció a su equipo de entrenamiento y compartió imágenes donde muestra su escultural figura y en la que aparece presumiendo su presea.

© IG @vanessaguzmann La actriz obtuvo la quinta posición en al categoría Master

Otra meta cumplida

Desde 2020 que terminó de grabar Soltero con hijas, Vanessa Guzmán se ha mantenido alejada de la actuación; sin embargo, está más cerca que nunca de sus seguidores en redes sociales, donde comparte información relacionada con su proceso de cambio físico y su ingreso al mundo del fitness. En ese sentido, este fin de semana, la actriz compartió imágenes de la competencia de fisicoculturismo al que asistió.

La actriz reveló en ese mensaje en qué posición quedó y aprovechó para agradecer a los involucrados en este logro: “Ya en casa otra vez. Muy contenta por todo lo vivido este fin de semana. Gracias a todos quienes hicieron posible esta 5th lugar en máster. Sin duda sin el apoyo de cada uno nada hubiese sido posible”, escribió la actriz junto a las imágenes donde se aprecia el gran trabajo físico que ha realizado la mexicana en los últimos años.

© IG @vanessaguzmann Desde hace varios años, Vanessa Guzmán se entregó a la vida fitness

Desde hace muchos meses, Vanessa estuvo trabajando para conseguir un lugar en el top cinco de la categoría Master, un objetivo que cumplió y que la hace estar más segura de que su pasión está en el fisicoculturismo. A pesar de que ex reina de belleza está alejada de la actuación, se mantiene vigente con su comunidad virtual a través de su canal de Youtube, donde comparte tip de entrenamiento y consejos para llevar un estilo de vida saludable.

© IG @vanessaguzmann El año pasado, se coronó en la competencia de el Mejor Bikini del año

Sus logros del pasado

Hace un año, Vanessa Guzmán alcanzó un título muy importante como fisicoculturista, al coronarse como Mejor Bikini del Año, una competencia de la que compartió detalles con sus seguidores: “Solo los que estamos arriba de una tarima sabemos el trabajo significa estar ahí. Como actriz decidí poner una mini pausa, no me he retirado, para poder disfrutar de esta faceta en mi vida”, reveló en julio del 2023, tras alzarse como la gran ganadora de esta competencia.