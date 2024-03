Vanessa Guzmán responde a los comentarios de sus excompañeros en la telenovela Atrévete a Soñar: ‘Me disculpo’

La carrera de Vanessa Guzmán en las telenovelas le permitió ganar el reconocimiento y aprecio del público. Sin embargo, la guapa actriz admite que se trató de un periodo de su vida en el que no todo fue fácil, específicamente por el padecimiento de ansiedad con el que fue diagnosticada. De hecho, por aquellos años algunos de sus excompañeros actores, quienes participaron en el melodrama Atrévete a Soñar, emitieron comentarios sobre su actitud, episodio retomado por ella en una reciente entrevista en la que con toda firmeza ha dado respuesta a esas opiniones.

Las palabras de Vanessa sobre lo dicho por sus excompañeros

Con total apertura, Vanessa conversó para el programa televisivo De Primera Mano, en donde al ser cuestionada por las duras críticas recibidas en su momento por sus excompañeros, expresó su firme postura. Desde entonces, la también fisicoculturista ha alzado la voz sobre su condición. “Si mis actitudes ofendieron lo siento y me disculpo, pero ni yo sabía lo que estaba pasando…”, dijo la intérprete para referirse así a la situación emocional por la que atravesaba, la cual trató y atendió para poder continuar con sus día a día.

Durante la charla, Vanessa además habló de lo complicado que puede ser recibir señalamientos a raíz de este padecimiento, el cual asegura ella ha podido tratar de manera adecuada. “Mucha gente dice: ‘Que no vengan a hacerse la víctima’. Soy una mujer de carácter fuerte, sé perfectamente a dónde voy, cómo voy y hasta dónde quiero ir, y he sido demasiado fuerte para no dejar, sobre todo, que es donde tenemos que tener cuidado, porque ahí es donde viene el no al abuso de opinión, muchas personas se quedan en ese pico depresivo y cuando reciben este bombardeo, lamentablemente es cuando vienen los suicidios…”, apuntó.

La actriz se disculpó con sus excompañeros por lo sucedido años atrás.

¿Cómo se encuentra Vanessa?

A un tiempo de distancia, Vanessa admite que todo va en orden para ella, aunque es empática con quienes no pueden tener esa misma posibilidad. “No es algo de lo que yo deba preocuparme ni alertarme porque sé controlarlo, lo puedo hablar, lo puedo expresar, pero una persona que encima estés en un pico depresivo y recibir esta ola de ataques, no cualquiera. Literal ya de esto ya pasaron caso 15 años y yo te aseguro que si mañana regreso a un proyecto va a ser exactamente lo mismo…”, dijo la también ex reina de belleza ante la cámara.

Vanessa ha revelado que fue diagnosticada con ansiedad.

Ha sido diagnosticada con ansiedad

En su plática con el programa televisivo, Vanessa ahondó en la situación de su padecimiento. A pregunta expresa sobre si ha sido diagnosticada sobre su padecimiento, dijo: “Sí (estoy diagnosticada) con ataques de pánico y ansiedad, bastante controlados. No estoy en medicamento, y eso sí lo aclaro, trato de controlarlo y de hacerlo lo mejor que puedo, pero en el momento que siento que se desfasa y que lo necesito porque puedes tener picos álgidos como puedes tener picos depresivos, y la gente no lo sabe…”, señaló.

