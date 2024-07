Kim y Khloé Kardashian, las invitadas de honor de Andrea Bocelli en sus conciertos de aniversario

En más de una ocasión, Andrea Bocelli ha hecho eco de la cercana amistad que mantiene con el famoso clan Kardashian-Jenner, pues incluso el tenor ha estado presente en algunos de los instantes más especiales de la vida de varios de sus integrantes. Es por eso que ahora que el cantante se encuentra de celebración por sus 30 años de carrera, no ha dudado en hacer partícipes a Kim y Khloé Kardashian de esta ocasión tan importante en su trayectoria, por lo que las ha invitado al primero de los tres conciertos que ofrecerá esta semana en el Teatro del Silenzio en La Toscana. Algo de lo que el intérprete ha dado cuenta en sus redes soiciales, donde ha mostrado algunos de los instantes más especiales de esta velada, entre los que se encuentran el emotivo momento que vivió sobre el escenario, al lado de las hermanas Kardashian.

© @andreabocelliofficial Andrea Bocelli y Kim Kardashian

A través de sus historias de Instagram, Andrea ha publicado un video en el que se puede observar el instante en el que saludó a Kim y Khloé durante el concierto que ofreció el pasado 15 de julio en La Toscana, un momento en el que le pidió a las famosas hermanas acercarse al escenario para entregarles dos hermosos ramos de flores. Algo que para Kim y Khloé resultó todo un honor, pues nunca imaginaron que el icónico intérprete hiciera una pausa en su show para agradecerles de forma personal su asistencia a este importante concierto.

El encuentro de Andrea con las Kardashian View post on Instagram

Por su lado, Khloé y Kim también han dado cuenta de esta especial ocasión, pues en sus redes sociales han registrado algunos de los momentos más destacados de su estancia en La Toscana y de su encuuentro con Andrea. Y es que además, antes del concierto, tuvieron la oportunidad de convivir con el tenor y de tomarse algunas fotografías con él e incluso bromear con el conflicto en el que involuntariamente se vio inmerso, aquella ocasión en la que Kim peleó con su hermana mayor, Kourtney Kardashian, a quien acusó de haberle robado la idea de llevar a Bocelli a su boda con Travis Scott, cuando ella lo hizo primero cuando se casó con Kanye. "Al final gané yo", expresó Kim en una historia en la que retomó el audio de aquel capítulo de The Kardashians en el que le reclamó a su hermana.

El día que Andrea Bocelli puso paz entre Kim y Kourtney

Fue en uno de los capítulos de la tecera temporada de The Kardashians, el reality que la familia tiene a través de Disney+, Kourtney y Kim tuvieron una acalorada discusión, luego de que la mayor de las Kardashians se mostrara molesta porque Kim aceptó ser la directora creativa de Dolce & Gabbana para la creación de una colección, tan solo unos meses después de su boda, pues ella también reclutó a la famosa casa de modas para la creación de sus atuendos nupciales. Sin embargo, Kim reaccinó en aqulla ocasión con otro reclamo, parecido: “Me casé en Italia. ¿Estoy diciendo que me copiaste al casarte en Italia? ¿Quién cantó en mi boda? Andrea Bocelli. ¿Quién cantó en tu boda? Andrea Bocelli. Me robaste mi país de boda y mi artista de boda. Andrea Bocelli es mi cantante masculino favorito de todos los tiempos, pero, ¿estoy copiado tu estilo de vida Dolce Vita?”, expresó la socialité molesta.

Lo que las hermanas nunca esperaron, es que el mismo Andrea se pronunciara al respecto, pues a través de sus redes sociales les envió un mensaje de lo más conciliador. “Queridas Kim y Kourtney estoy tan halagado de que les guste mi voz y siempre estaré feliz de cantar para ustedes", expresó el artista.