Operan de emergencia a Toñito, hijo menor de Poncho Denigris

A diario, Poncho Denigris comparte con su comunidad virtual su labor como papá de sus cuatro hijos, Ivana, Ponchito, Isabela y Toñito, a quienes el público conoce perfectamente bien. Por esta razón, ayer que dio a conocer en sus redes sociales que su hijo menor había sufrido un accidente por el que tuvo que ser llevado de emergencia al hospital, donde fue intervenido quirúrgicamente, las alertas entre sus fans se encendieron. Con la misma transparencia que se maneja siempre, horas más tarde, el conductor compartió avances del estado de salud de su hijo, de apenas dos años de edad. Según reveló, Toñito se fracturó un brazo, luego de sufrir una caída de un scooter donde se encontraba jugando con él y sus hermanos, por fortuna, el incidente sólo quedó en un susto y el pequeño ya está de vuelta en casa.

© IG @ponchodenigris A través de redes sociales, Poncho Denigris compartió detalles del estado de salud de su pequeño

¿Qué le pasó?

Horas de angustia vivieron Marcela Mistral y Ponchgo Denigris tras el accidente casero que sufrió Toñito, el más joven de sus hijos: “Todo está bien. Son cosas que pasan todo el tiempo. Es parte de su crecimiento, los accidentes pasan. Mientras tenga solución nada es problema, es aprendizaje. La muerte es lo único que no tiene solución. Por eso decía que era leve, se quebró y ya, se arregla y a lo que sigue. Pero duele muchísimo ver su dolor y no poder hacer nada y esperar con el brazo quebrado horas para la cirugía, pero Toño es un bebé fuerte y alegre”, escribió Poncho Denigris en su feed de Instagram, junto a un video con imágenes del pequeño en el hospital.

A pesar de que la preocupación fue grande, Pocho está seguro de que el bebé se recuperará satisfactoriamente en casa, bajo los cuidados de su familia: “La vida sigue igual, a poner atención como siempre y seguir disfrutando la vida, que pasa rápido. No hay tiempo de lamentarse, el tiempo es para resolver”, se lee en su perfil donde mostró a Toñito tras la cirugía. Con la mejor actitud, el pequeño enfrenta su convalecencia en los brazos de su mamá: “¿Cómo está mi bebé?, ¿cómo está el rey de la casa?, ¿todo bien?, ¿quieres ir a jugar a la calle?”, se le escucha a Poncho preguntarle al niño, mientras le pide que mueva su manita, una acción que todavía le provoca incomodidad.

© IG @Musamistral El pequeño Toñito, se cayó de un scooter donde jugaba con su papá y sus hermanos

Se recupera en casa

Poncho le prometió a sus seguidores que han mostrado preocupación por la salud de su hijo que, como todas las aventuras de la familia Denigris, este incidente también lo documentará en su canal de Youtube. Además, en sus historias narró cómo ocurrió la caída de Toñito: “Toñito se acaba de subir, pero no sé quién le habló Isabela o Ponchito, o vio algo, íbamos empezando, porque no trae ningún raspón, no trae nada. El problema es que cuando le iba a dar, se bajó, brincó y se fue de boca, metió el brazo, se le atoró el brazo y se le fue para adelante, pero no me di cuenta, hasta que lo levanto y le sentí el brazo como aguadito del codo”, contó.

Debido a que fue testigo de la caída, Poncho actuó de inmediato y corrió al hospital pensando que se había dislocado el hombro: “Estaba llorando, se siente horrible, porque son tan frágil”, recordó el conductor, quien reveló que está siendo víctimas de ataques en las redes sociales: “Yo sé la calidad de papá que soy, soy un papá de tiempo completo para mis hijos, cuando no estoy trabajando”, dijo en respuesta de los señalamientos. Al llegar al nosocomio, supieron que Toñito, no sólo se dislocó el hombro, sino que también sufrió una fuerte fractura en el brazo: “Se ve súper aparatosa. Le agarro el bracito y escucho que truena. Se siente horrible, porque al final de cuentas está contigo, te sientes culpable”, le confesó a sus seguidores a quienes les dijo que esto lo toma con una gran aprendizaje.

© IG @musamistral Toñito ya se encuentra en casa recuperándose de la cirugía

El dolor de un padre

Como padre, Poncho Denigris dio lecciones de fortaleza ante la situación; sin embargo, compartió el momento en el que se quebró: "Yo quería que me pasara el dolor a mí, lo veía y decía: 'Él no sabe qué está pasando, tiene dos años'. En emergencias me quedé solo con él y ahí sí me doblé, porque lo veía con el bracito quebrado. Me le puse así en la cara y le dije: 'Perdóname, perdóname', cuando le dije eso, porque me sentía muy culpable, se relajó y dejó de llorar. Por su parte, Marcela Mistral, mamá de Toñito, le contó a sus seguidores que para que su brazo conserve su forma original, el bebé tiene tres tornillos, por lo que deberá estar inmovilizado de la zona y bajo mucha supervisión.