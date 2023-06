‘La Casa de los Famosos México’ ¡ya tiene a su primer nominado!

La Casa de los Famosos México apenas inició este domingo y uno de los integrantes ya está en la cuerda floja para abandonar el reality. Poco después de protagonizar un intercambio de palabras con Wendy Guevara, en el que Poncho De Nigris parecía burlarse, fue llamado al confesionario para enterarse de que había sido nominado. Aunque el actor y modelo no entendía qué sucedía, a las afueras de la casa había sido el público quien lo eligió.

De Nigris se encargó de informar a sus compañeros lo que había sucedido y su reacción no fue nada tranquila: “¿Qué hice? Me quieren provocar... Alguien se la va a tener que topar conmigo, lo juro por mi familia”, aseguró. Entre sus compañeros no faltó el que pensara que la gente había votado por él por la diferencia que tuvo con “La Perdida”.

Para Poncho, quien formó parte de los concursantes de Big Brother a principios de los 2000, este sería un nuevo revés en la televisión, pues hace tres semanas fue eliminado de la competencia culinaria MasterChef Celebrity. Para el también influencer esta era una nueva oportunidad de conectar con el público, y antes de cruzar por la puerta de la famosa casa, aseguraba que era la última vez que hacía un reality similar, pues es su despedida de los shows.

13 habitantes, más sorpresa por venir

Hasta el domingo, sólo había cinco participantes confirmados para la edición mexicana de La Casa de los Famosos: Paul Stanley, Raquel Bigorra, Emilio Osorio, Wendy Guevara y Poncho De Nigris. Poco a poco, los integrantes fueron revelados este fin de semana conforme entraban al reality. Hasta ahora cuentan con 13 habitantes, entre ellos Ferka, Sofía Rivera Torres, Nicola Porcella, Apio Quijano, Bárbara Torres, Jorge Losa, Marie Claire Harp y Sergio Mayer.

Con un lugar disponible y la posible eliminación de Poncho, a la casa podrían entrar otros dos integrantes que darían un giro al reality en sólo días.

El show está bajo la conducción de Odalys Ramírez y Diego de Erice, mientras que Galilea Montijo tiene el papel de la jefa de La Casa de los Famosos México. El TikToker Pablo Chagra es el conductor digital que en las redes sociales mantiene a todos al tanto de los pormenores que hay día a día entre los participantes. Además, Mauricio Garza y Cecilia Galliano serán los conductores a través de ViX.

Vídeo Relacionado: Harrison Ford recuerda su "complicada relación" con Brad Pitt en el rodaje de 'Enemigo íntimo' Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.