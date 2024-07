Galilea Montijo habla de la lesión que sufrió en su pie: 'No puedo recuperarme'

En medio de sus constantes compromisos profesionales, Galilea Montijo hace frente a una circunstancia de salud, a raíz de una caída que sufrió en días pasados. Recordemos que la conductora del programa Hoy compartió con sus seguidores un video mientras el especialista le realizaba una radiografía en la pierna lesionada, situación que encendió las alertas entre su público. Aunque la tapatía no ha suspendido su agenda de trabajo, e incluso en días pasados vacacionó con su novio por España, está muy pendiente de cómo pudiera sentirse, pues hasta este momento todavía no ha logrado recuperarse, según explica.

© @galileamontijo Galilea habló del posible diagnóstico médico por la lesión en su pie.

¿Cómo está Galilea tras haberse lesionado?

Amable como suele ser con la prensa, Galilea concedió una entrevista a las cámaras de Televisa Espectáculos, espacio en el que reveló cómo se encuentra a unos días de haber sufrido la lesión. “Ahí va, nada más no puedo recuperarme, me estaba revisando el doctor, parece que sí es una fisurita por ahí que tengo. Otra vez medicamento, terapia…”, explicó en la charla visiblemente tranquila. Mientras tanto, la presentadora continúa trabajando con normalidad, asumiendo con buena actitud la circunstancia.

En su plática con Televisa, Galilea contó que esto no impedirá sus actividades en la próxima edición de La Casa de los Famosos, México, reality del cual será nuevamente conductora. “Nada, ahora sí que me tengo que trepar en los tacones, ni modo. Ya viene La Casa (de los Famosos), ya arrancamos otro gran proyecto del cual estoy muy agradecida, muchas sorpresas por lo que sé y pues nada, a esperar otra vez la adicción a no dormir…”, explicó la tapatía, quien se ha caracterizado por sorprender con sus llamativos looks durante cada una de sus apariciones en La Casa de los Famosos, por lo que en esta ocasión cumplirá con esa tradición.

© @programahoy En días pasados, Galilea Montijo apareció en el programa Hoy portando una bota ortopédica.

Galilea disfruta enamorada

A pesar de los inconvenientes por la lesión sufrida, Galilea no se detiene. En días pasados, la conductora disfrutó de unas vacaciones por España en compañía de su novio Isaac Moreno, y se les vio muy enamorados disfrutando de Barcelona. Para Gali, esta es una etapa de gran plenitud, pues a la par de sus proyectos profesionales el amor ha sido un gran complemento en su vida. Sin embargo, asume con madurez esta etapa de su vida, enfocada en el aquí y en ahora, así lo dejó ver en una pasada entrevista concedida a HOLA! AMÉRICAS. “Muy contenta (estoy), lo único que hago es agradecerle a Dios, no futureo mucho porque la vida te enseña conforme pasan los años a no futurear mucho, y solamente puedo decir que estoy muy contenta y en paz hoy…”, explicó.

© @galileamontijo Galilea Montijo se encuentra enamorada y dispuesta a vivir el aquí y el ahora.

Por otro lado, Galilea tiene muy claros sus propósitos en esta etapa de su vida, luego de que el pasado 5 de junio cumpliera 51 años. Por tal motivo, no dudó en hablar de sus propósitos. “Viajar mucho, me propuse que cada que pueda o cada que tenga un tiempo lo voy a dedicar a viajar a donde pueda, a una hora de la ciudad, a dos horas, a tres, al otro lado del mundo, a donde se pueda, pero viajar…”, contó.