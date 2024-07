B-Girl Luma, la colombiana que busca triunfar bailando break dance en París 2024

El próximo 26 de julio arrancarán los Juegos Olímpicos de París 2024, una edición que contará con nuevas disciplinas, entre ellas el breaking. El debut de este estilo de baile urbano, también conocido como break dance, le ha dado la oportunidad a B- Girl Luma de cumplir un sueño en el que hace unos años ni siquiera se hubiera aventurado a pensar. Luisa Fernanda Tejada, nombre de pila de esta breaker originaria de Medellín, busca poner en alto a Colombia y hacer historia en la famosa justa deportiva.

© Instagram @luma.colombia Luma es una de los 32 breakers que competirán en el debut olímpico del breaking.

A sus 30 años, Luma tiene ya una larga carrera en el breaking, pues se inició en él cuando tenía apenas 17 años. Sin embargo, para llegar al punto en el que fue elegida por la Federación Colombiana de Danza y Baile Deportivo para participar en los Juegos Olímpicos, tuvo que sortear una serie de obstáculos, empezando por las dudas que generaba esta actividad en su propia familia.

“Al principio para mí era muy difícil pedir permiso hasta las 10 de la noche. Muchas veces uno se tarda entrenando y para los padres era difícil entender eso. Pero era porque creían que quizá la calle nos estaba enseñando otra cosa”, contó la joven atleta recordando sus inicios en la disciplina, de acuerdo con el blog de los Juegos Olímpicos.

La violencia y todos los peligros en las calles de Medellín, alimentaban el miedo de su familia, la cual a su vez tenía ideas bien definidas de cómo debía ser y comportarse una mujer. "A mí el hip hop me salvó la vida. Y siento que en Colombia muchos tenemos el mismo pensamiento... Esto me salvó porque no me dejó sin oportunidad. Me dio la oportunidad de ser alguien mejor, alguien importante", admitió.

Tras un tiempo tomando clases gratuitas, tuvo sus primeras competencias. Sin embargo, también enfrentó dudas sobre el camino que estaba siguiendo. “Tenía que buscar soluciones para los problemas que tenía en mi casa. En algún momento pensé: 'Voy a dejar el breaking y voy a trabajar, voy a buscar otra carrera’”, recordó.

© Getty Images Luma obtuvo plata en el Campeonato Panamericano de Breaking Femenino, celebrado el año pasado.

No obstante, una tragedia familiar, el fallecimiento de su prima a causa de leucemia, la convenció de que el breaking tenía un papel mucho más importante y profundo en su vida. “En mi crecimiento, ella fue como una mamá para mí”, contó Luma en la serie original de Olympics.com Breaking Life.

“Ver ese proceso de ella, pasar por eso a tan corta edad, me hizo recapacitar de que tenía que aprovechar el tiempo para hacer lo que realmente me hacía feliz. Entonces, a pesar de que tenía mis dudas de lo que el breaking podía ofrecerme en ese momento o en el futuro, era poder ser feliz en el momento”, agregó la joven, quien en mayo del año pasado conquistó la medalla de plata en el Campeonato Panamericano de Breaking Femenino, que se llevó a cabo en Santiago de Chile.

© Getty Images Luma en su participación en el Campeonato Panamericano de Breaking Femenino, en Santiago.

Su objetivo, cambiar la historia de las mujeres de su familia

Como cualquier competidor, Luisa desea regresar a casa con alguna medalla, pero ese no es su única meta. “Mi primer objetivo en el baile era cambiar un poco la historia de las mujeres en mi familia. Yo crecí en una familia de mujeres y ellas han tenido una vida increíble. Han determinado ser profesionales en otras áreas. Sin embargo, siento que yo me arriesgué a hacer algo diferente”, confesó a AS Colombia. “Mi madre tenía expectativas bastante altas de lo que yo podría llegar a hacer de manera profesional y creo que la danza no tuvo el mejor impacto", reconoció.

© Instagram @luma.colombia Luma está decidida a dar lo mejor de sí en París 2024.

El breaking y su debut en los Juegos Olímpicos

El breaking se originó en Estados Unidos en la década de 1970 como un estilo de baile con un fuerte vínculo a la cultura del hip-hop. Entre otras cosas, se caracteriza por sus movimientos acrobáticos de considerable dificultad.

El break dance hizo su debut olímpico en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires en 2018. Tras él éxito obtenido, elegido para formar parte del programa deportivo olímpico de París 2024 como una nueva disciplina junto al surf, skateboarding y la escalada deportiva. Un total de 32 breakers, 16 hombres y 16 mujeres, competirán en el debut del breaking en la próxima justa deportiva.