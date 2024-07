Con emoción tras pasar a la final, James Rodríguez se confiesa: 'Llevo casi 13 años aquí queriendo esto'

James Rodríguez no podría estar más feliz; el sueño que ha anhelado por más de una década al fin se ha hecho realidad: llegar a la final de la Copa América, donde competirán contra Argentina, el actual campeón del mundo. Tras un reñido encuentro con Uruguay, al final los colombianos triunfaron con un marcador final 1-0 en el Bank of America Stadium en Charlotte, Carolina del Norte. La hija mayor de James, Salomé Ospina, no contuvo la emoción de ver la victoria de su padre y rompió en llanto de emoción, al igual que millones de colombianos que sueñan con la copa, pues solo la han ganado en una ocasión, en 2001 cuando fueron anfitriones.

Así que para el originario de Cúcuta esta no es una copa más, sino que sería la consagración de un sueño que tiene en vilo a todo un país que guarda la esperanza de ganar su segundo trofeo.

© CHANDAN KHANNA Luis Diaz y James Rodriguez celebran la victoria ante Uruguay y su pase a la final de la Copa América 2024

Minutos después del encuentro con Uruguay —el cual por cierto terminó en una trifulca entre los charrúas y la afición colombiana— James ofreció unas declaraciones en las que mostró su emoción por el logro del equipo del cual es capitán. "El partido se puso muy complicado ante un rival muy duro. Una merecida final", dijo el colombiano en unas declaraciones retomadas por medios especializados como ESPN. "Llevo casi 13 años aquí queriendo esto, estamos felices", dijo con la voz entrecortada y sin poder seguir hablando para las cámaras.

A pesar de que jugaron solo con 10 hombres, luego de la eliminación del lateral derecho Daniel Muñoz, y de una tarjeta amarilla para el propio James, el gol que les dio el triunfo en la semifinal fue marcado al minuto 39' por Jefferson Lerma.

¿Mejor que Messi?

Algunos aseguran que en esta Copa América, James podría superar a Lionel Messi. Luis Díaz, delantero de la selección colombiana, no tuvo más que palabras de admiración para su capitán. "A James siempre se lo he hecho saber desde el momento que llegué a la selección: ha sido mi ídolo, tanto como Radamel Falcao y Juan Guillermo Cuadrado”, manifestó el jugador de 27 años al término del partido. "Esta es la Copa de él, sin duda. Lo merece porque tiene mucha jerarquía, mucha capacidad", agregó.

De acuerdo con el Diario AS, el colombiano fue elegido como el mejor jugador de la competencia por quinta semana consecutiva, luego de su gran desempeño en el juego contra Uruguay, además de ser reconocido como el mejor asistidor del torneo para lograr anotaciones.

En 2021, la pasada Copa América, Colombia quedó en tercer lugar. En total, a lo lago de su historia dentro de la copa, el equipo ha quedado en tercer lugar en cinco ocasiones (1987, 1993, 1995, 2016 y 2021) y solo han ganado en una ocasión el trofeo; en 2001, hace 23 años cuando fueron anfitriones del torneo. De acuerdo con las estadísticas, Colombia es junto con Bolivia la selección que menos veces ha alzado el trofeo. En tanto, su rival, Argentina, ha sido campeón en 15 ocasiones. La final se llevará a cabo el 14 de julio en el Hard Rock Stadium, en Miami. El show del medio tiempo correrá a cargo de Shakira.