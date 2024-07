'Samu', el hijo menor de James Rodríguez, también se une a la celebración de Colombia

Salomé, la hija de James Rodríguez no fue la única que celebró por todo lo alto el pase al final de Colombia en la Copa América 2024. Samuel, el hijo menor del futbolista, también se sumó a los festejos, apoyando a su padre previo a su encuentro ante Uruguay. El niño, que en octubre cumplirá cinco años, fue captado por su abuela llevando los colores de la tricolor, con un jersey de su equipo. 'Samu', como le dicen de cariño en su entorno más cercano, llegó a la vida del futbolista colombiano en 2019 y este se ha dedicado a su crianza con ayuda de su madre, la señora María del Pilar Rubio, y su hermana, Juana Valentina Restrepo.

© @jamerodriguez10 James Rodríguez y Samuel

En el video, compartido vía Instagram stories desde el perfil de la señora María del Pilar, se aprecia a varios acompañantes en una camioneta de camino al partido en el que casi dos horas más tarde, Colombia se coronó como campeón, derrotando a Uruguay y pasando a la final que se disputará contra la albiceleste. En el clip, Salomé, de 11 años, muy animada de camino al encuentro; en el asiento de atrás se alcanza a ver a 'Samu', quien va sentadito atento a lo que sucede en la camioneta, mientras todos los pasajeros cantan y aplauden con El ritmo que nos une de Ryan Castro & SOG, tema que es la canción oficial de los cafeteros.

A pesar de su corta edad, 'Samu' parece entender que iban de camino a un evento muy importante. Uno de los detalles más tiernos que no pasó desapercibido fue que los dos hijos de James Rodríguez vestían los colores de la selección colombiana con el número 10, mismo con el que juega su padre como delantero y capitán.

Video relacionado

'Samu', el menor de los hijos de James

El más pequeño de las dos bendiciones de James cumplirá cinco años el 28 de octubre de 2019. Se sabe que James recibió a su hijo a través de un vientre de alquiler, justo por la misma época en la que sostenía una relación con la modelo de raíces venezolanas Shannon de Lima. Tiempo después, esta relación terminó y el colombiano siguió adelante con su carrera en el campo del fútbl y su faceta de padre soltero.

En una entrevista con Semana, el año pasado, el delantero habló sobre su rol como padre: "Cuando nació 'Samu', estaba de novio, pero después ya estuve solo y, bueno, he sido padre y madre a la vez. Mi mamá me ayuda mucho. Entonces, para mí es una responsabilidad linda. Intento desde muy pequeñito recalcarle todos los valores y creo que va a ser un niño bueno".

© @jamesrodriguez10 James Rodríguez y Samuel

Las lágrimas de emoción de Salomé

Puede que Salomé tenga tan solo 11 años, pero eso no le resta su pasión por su país y esto quedó más que en evidencia en la final de Colombia vs. Argentina, donde rompió en llanto al ver que la tricolor pasó a la final. La emoción de 'Salo' fue captada en video e imágenes que la modelo Daniela Ospina compartió en sus redes con unas sentidas palabras: "Me siento tan feliz por ti hija , que estés disfrutando de este momento tan maravilloso y sublime para todo un país , que lleves siempre en alto la bandera de tu país 🇨🇴Que a todos los países nos siga uniendo el deporte y el amor ❤️ y que nuestros niños sigan siendo herederos de AMOR".