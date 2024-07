Tras concluir su licencia de maternidad, Maity Interiano regresa al trabajo con emociones encontradas

Tras estar en licencia de maternidad, Maity Interiano ha regresado al Noticiero Univision Edición Nocturna, programa que conduce al lado de su cuñado Elian Zidán. La periodista estuvo ausente por poco más de tres meses y tras recuperarse del nacimiento de su pequeña Nour, para Maity llegó el momento de reincorporarse a sus deberes. El pasado martes la comunicadora de raíces hondureñas regresó al programa y a través de sus redes sociales dio un vistazo de su regreso.

© Instagram @maityinteriano Maity Interiano

En Instagram stories, publicó una fotografía de ella en el set del programa de noticias, la cual fue tomada por la productora ejecutiva Silvia Salgado. En la fotografía, Maity se deja ver con un vestido negro de manga larga con unos tacones del mismo color. En otro post, Maity compartió la cálida bienvenida que le dieron colegas como Jorge Ramos y María Elena Salinas.

© @maityinteriano Maity Interiano regresó al trabajo tras su licencia de maternidad

En un video grabado desde su oficina y compartido en sus redes sociales, Maity compartió cómo fue su primer día de trabajo, el cual describió como uno con "muchas emociones", además de comentar que si bien había sido un momento difícil, poco a poco se ha ido reincorporando a sus actividades y ha contado con el apoyo de valiosas amistades como la también periodista Satcha Pretto, quien al igual que ella es una madre trabajadora. "Ya llegó el día, después de tres meses, ya terminó mi licencia de maternidad y ya me toca volver. He disfrutado muchísimo mi licencia de maternidad, lo he disfrutado a plenitud, lograr y ser la mamá de Nour, pero hoy ya estoy de regreso aquí, en mi oficina, en mi pequeño espacio", dijo.

Video relacionado

"(Fue un día) de muchas emociones, no les voy a mentir, pero quiero enfocar en todo lo lindo que significa poder regresar a trabajar, hacer lo que más me gusta, en cuanto a profesionalismo se trata, ser una presentadora y periodista y cómo ha sido mi vida de verdad, que venía con muchos sentimientos encontrados", contó Maity desde su espacio de trabajo.

Anuar, su gran aliado en esta nueva dinámica

En este clip, la periodista abrió su corazón y comentó que fue un día duro por el hecho de dejar a su bebé de tres meses en casa, pero que al mismo tiempo está tranquila porque está haciendo un gran equipo con su esposo, Anuar Zidán, quien cuida de la pequeña mientras mamá trabaja. "La mañana la tuve dedicada a mi niña, hicimos nuestra rutina. Luego ella se quedó, quedó en las mejores manos. Y ahorita también está en casa con su papá y está trabajando, pero así va a ser más o menos nuestra rutina. Y yo, pues aquí en la oficina", comentó, al mismo tiempo que agradeció el caluroso recibimiento que le dieron sus colegas en esta vuelta al trabajo.