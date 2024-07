Salma Hayek rinde homenaje a Frida Kahlo, en el 117 aniversario de su nacimiento

Para nadie es un secreto la gran admiración que Salma Hayek le profesa a la pintora mexicana Frida Kahlo, razón por la que este 06 de julio, usó su cuenta de Instagram para rendirle tributo en el que hubiera sido su cumpleaños número 117. Con imágenes de la cinta en la que dio vida a la artista, mundialmente reconocida, la actriz veracruzana recordó a su ídolo en una fecha tan especial. Cada que tienen oportunidad, Salma honra la memoria de la pintora mexicana, tal como lo hizo en a finales de abril pasado cuando, una vez más, se caracterizó como Frida para aparecer en uno de los conciertos que Madonna ofreció en la Ciudad de México.

© IG @salmahayek A finales de abril pasado, Salma se caracterizó como Frida Kahlo para el concierto de Madonna, otra admiradora de la pintora

El homenaje a su ídolo

Para celebrar el que hubiera sido el cumpleaños de la pintora, Salma la recordó con algunas escenas de la cinta que produjo y protagonizó en 2002, Frida. En esta publicación, también incluyó una carta que Frida le escribió a su esposo y que nunca fue enviada: “Friducha, eres mi musa para siempre. ¡Feliz cumpleaños!”, escribió Salma junto a esta publicación donde también se lee: “Frida Kahlo en una carta nunca entregada a Diego Rivera”.

Debido a la cinta que realizó, con el objetivo de mostrarle al mundo la historia de su ídola, Salma Hayek realizó una ardua investigación que le permitió conocer más de la intimidad y forma de ser de Frida, un personaje por el que Salma Hayek consiguió una nominación al Oscar en la categoría a Mejor Actriz. En 2002, durante su visita a México para la premier de esta cinta, que se realizó en el Palacio de Bellas Artes, la actriz le contó al periodista Joaquín López-Dóriga por qué decidió dar vida a Frida en este proyecto: “Es un personaje complejo que me hacía mucha ilusión interpretar”, reconoció.

En aquella conversación, Salma contó en qué momento de su vida conoció a Frida y cómo es que su personalidad y talento la cautivaron: “Cuando tenía 14, 15 años que vi las pinturas, dije: ‘Qué cosa más rara’, pero no me las podía quitar de la cabeza las imágenes, entonces me llené de curiosidad, comencé a leer libros, vine aquí al museo, que era su casa, al estudio de Diego”. La admiración por la pintora, la hizo lucha durante mucho tiempo por darle vida en la pantalla grande: “Cuando llegué a Estados Unidos, iban a hacer una película sobre Frida Kahlo, yo inocentemente mandaba mis videos de Teresa, que hice aquí en México, no me querían ver, estuve insiste e insiste, total, no me dieron la película”.

© Getty Images En 2002, con motivo del estreno de 'Frida', en México, Salma Hayek le contó a Pati Chapoy que, durante el rodaje de la cinta, el chango que usaron para dar vida a la mascota de la pintora, la mordió

La anécdota más peculiar del rodaje

La perseverancia de Salma Hayek, hizo posible que, más adelante, cumpliera su sueño de interpretarla: “Se me da la oportunidad de hacer la película, no sólo como actriz, sino como productora y durante 7 años estuve desarrollando este proyecto”, dijo. En aquella época, también le contó a Pati Chapoy, una de las anécdotas más peculiares del rodaje, cuando protagonizó un incidente con el chango que usaron para recrear a la mascota de la pintora: “Me mordió. Nos llevábamos muy bien, ese chango y yo, pero luego el entrenador se tuvo que ir y lo dejó con otra persona y empezó a hacer cosas raras. Estábamos en el camerino, los dos solos, agarró mis CDs, le dije: ‘Tayson, dame los CDs’, me empecé a pelear por los CDs y ganó el pleito. Ya después hicimos las paces”, contó.