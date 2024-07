Omar Fayad comparte detalles de su matrimonio a distancia con Victoria Ruffo

Desde que fue nombrado Embajador de México en Noruega, en diciembre pasado, Omar Fayad, esposo de Victoria Ruffo, no había viajado a México; sin embargo, el nacimiento de Tessa, la hija de Paola Dalay y José Eduardo Derbez, lo trajo de regreso a casa. Durante su visita a nuestro país, el político conversó con el programa Ventaneando sobre cómo es la dinámica familia, ahora que él vive en el país escandinavo, además, bromeó con sobre los rumores que apuntaban a una posible ruptura entre él y la protagonista de La Madrastra.

© Getty Images Desde diciembre pasado, Omar Fayad fue nombrado Embajador de México en Noruega

La nueva dinámica familiar

Con la simpatía que caracteriza al ex Gobernador de Hidalgo, compartió cómo toman las especulaciones referentes a su nuevo trabajo y a su matrimonio: “Entre nosotros bromeamos. Alguien inventó ese rollo, ya mejor hasta nos reímos, no es así, ya lo vieron ustedes, al contrario, entre nosotros bromeamos: ‘¿Vas a venir o no vas a venir?’, por eso dicen que nos estamos divorciando, son cosas de familia disfuncional”, comentó el político quien aseguró que su matrimonio se encuentra en un gran momento.

Sobre cómo enfrentan la distancia, Fayad explicó: “Siempre encontramos cómo o ellos van, yo venga, ahorita sí ha sido difícil, porque tenía prácticamente 5 meses de no estar aquí”. Explicó que el nacimiento de Tessa, la primera nieta de Victoria Ruffo, los orilló a retrasar un viaje familiar que ya tenían confirmado a Noruega: “El plan era que ellos iban, pero cuando nos anuncia José Eduardo de la bebé, cambiamos el plan, porque ya no se fueron”, comentó. El político explicó que, así como él tiene que cumplir con sus compromisos en Europa, su esposa lo tiene que hacer aquí en México.

© IG @victoriaruffo El político contó que su familia lo visitó en Noruega

En estos meses que ha estado viviendo en Noruega, ya recibió a su familia en una ocasión y aunque habían prometido volver en el verano, este plan deberá esperar: “Ustedes saben que yo tengo una agenda qué cumplir, un trabajo qué hacer y saben dónde lo hago, pero mi esposa tiene una propia y es muy difícil. Ella se fue en diciembre con los niños a Noruega, también fue José Eduardo, todos estuvieron en Noruega conmigo, andábamos a -23 grados, en enero se regresaron y me dicen: ‘Nos traes en verano’”, les digo: ‘No, véanse todos acá’, todos tienen agenda, mi señora trae gira de teatro, tiene sus propios proyectos”.

© @victoriaruffo Después de 22 años de matrimonio, la llama del amor sigue encendida

El reencuentro de su esposa con su ex

Después de 22 años de casado con Victoria Ruffo, Omar Fayad reconoce que ha aprendido a lidiar con los rumores en torno a su vida privada: “Es difícil como familia, siempre van a inventar esas cosas, pero ya vieron que eso no”, añadió echando tierra a los rumores de una posible separación con la actriz. El político también habló del esperado reencuentro entre su esposa y su ex pareja, Eugenio Derbez: “Por los hijos uno hace todo, yo veo muy bien que mi esposa tenga esa gran disposición de llevar una magnifica relación, yo veo también en Eugenio una magnifica disposición de llevar una buena relación y lo que vi fue un encuentro de familia en mucha armonía”, dijo.