La viuda de Julián Figueroa revela si ha hablado con Maribel Guardia sobre rehacer su vida amorosa

Tras la partida de Julián Figueroa, su viuda, Imelda Garza Tuñón, se ha volcado en el cuidado de su hijo y se ha enfocado en su carrera como actriz. Además, poco a poco ha ido recuperando su vida social, tras los meses de duelo que enfrentó tras la partida del padre de su pequeño. De hecho, en las últimas semanas ha sido ligada a un conocido empresario con el que se le vio en el estreno de la obra Aventurera, con el que incluso se ha llegado a especular mantiene una relación sentimental. Sin embargo, Imelda ha sido muy puntual a la hora de negar esta situación, pues incluso en una reciente entrevista reveló que se encuentra soltera, por lo que en ese sentido no ha tenido la necesidad de tocar el tema de rehacer su vida amorosa con su suegra, Maribel Guardia, pues dijo, por ahora no tiene intenciones de volverse a enamorar.

© @maribelguardia Maribe e Imelda son muy unidas

Fue durante una charla que sostuvo con Ventaneando, que Imelda respondió a los cuestionamientos relacionados con el supuesto romance que habría iniciado y sobre si ha tenido la oportunidad de hablar del tema con Maribel. “No, no, no. Todavía no llegamos a ese punto (de hablar sobre rehacer mi vida amorosa), gracias a Dios”, aclaró la actriz con total apertura. Eso sí, la intérprete dejó en claro que en el momento que ella decida dar ese paso en su vida, lo compartirá públicamente. “Pero si algún día llegamos a ese punto, lo van a saber".

Lo que ha dicho sobre su relación con el empresario

En una charla con el programa Venga Alegría, hace unos días, Imelda se refirió directamente a la supuesta relación con el joven con el que fue vista recientemente, una oportunidad en la que se encargó de dejar en claro que, por el momento, se encuentra soltera y que el empresario es su amigo. “No, no tengo novio. (Francisco) es un muchacho al que estoy conociendo, pero no tengo novio todavía, no hay nada formal todavía”, explicó al matutino de TV Azteca.

© IG: @imetunon Tras el fallecimiento de Julián, Imelda se ha enfocado en su carrera y su hijo

Al ser cuestionada sobre las imágenes, que se presentaron hace unos días en el programa Ventaneando, en las que se le podía ver tomada de la mano de su acompañante, mientras disfrutaban de la obra, Imelda fue muy puntual en su respuesta. “Sí, pero no, nada qué ver, yo apenas estoy conociendo a este chavo", expresó con total tranquilidad. "Me cae muy bien, es una persona muy seria y es todo, no hay más... no hay más”, sentenció.

Maribel, sincera sobre Imelda

Por otro lado, Maribel Guardia también ha hablado sobre la posibilidad de que su nuera y madre de su único nieto se de una nueva oportunidad en el amor. "Seguramente que la verán con varios porque es una mujer soltera. No es que a mí me encante, pero entiendo que es una mujer libre, es una mujer muy guapa, joven, tiene que hacer su vida y continuar…”, explicó la intérprete, en declaraciones dadas a conocer por el programa televisivo Ventaneando.