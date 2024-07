Lucerito Mijares revela qué sigue para ella tras concluir su participación en 'El Mago'

Un año atrás, Lucerito Mijares tomó la decisión que le cambió la vida para siempre. Con el ferviente anhelo de hacer realidad su sueño como actriz de teatro musical, aceptó el reto de convertirse en la protagonista de la puesta en escena El Mago, The Wiz, un proyecto exitoso que concluirá el próximo 18 de agosto. Visiblemente triste, la hija de Lucero y Mijares habló del cierre de este importante ciclo, sin dejar de revelar que ya tiene trazados algunos planes y deseos para dar continuidad a su trabajo sobre los escenarios.

© Getty Images Lucero Mijares se despide de 'El Mago' el próximo 18 de agosto.

Lucerito admite sentirse triste

Con el corazón en la mano, Lucerito habló de cómo se siente a tan solo unas semanas de despedirse de El Mago, una oportunidad que le mereció el reconocimiento del público, que no paró de aplaudirle en cada una de las presentaciones. Al hacer un recuento de su paso por esta puesta en escena, también aseguró que no todo fue fácil. “Trae muy buenos recuerdos, pero también recuerdos bastante duros, que fue cuando me rompí el pie, entonces seguir en El Mago, The Wiz, es algo impresionante y aparte haber empezado así yo pensé que se nos iba a acabar… este 18 de agosto ya nos vamos, estoy muy triste…”, dijo, declaraciones retomadas por el programa televisivo De Primera Mano.

Para Lucerito, El Mago fue la gran oportunidad de demostrar que su talento no tiene límites. Inspirada por sus padres, Lucero y Mijares, se dispuso a conquistar el escenario rebasando las expectativas de quienes confiaron en ella y nunca dudaron de su amor por el arte interpretativo. Así mismo, dijo estar agradecida con la prensa, que se mantuvo siempre pendiente de cada una de sus etapas. “Fue como mi debut, mi inicio, yo muy feliz de estar con ustedes…”, aseguró.

© @luceromijaresoficial Lucero Mijares desea seguir cantando y se enfocará en la música.

Lucerito revela qué viene para ella

Si el teatro por ahora es un ciclo que ha terminado, Lucerito está preparada para dar el siguiente paso. Segura de sus palabras, confesó cuáles son sus planes y el compromiso que asume con seguirse preparando. “Me gustaría seguir con la música, hacer un disco, me encantaría y obviamente seguir estudiando, creo que eso es lo más importante y creo que hasta el último día tienes que seguir aprendiendo, seguir estudiando entonces creo que, por ahora, seguir con la música, ojalá vengan proyectos nuevos…”, dijo durante la charla, sin dar más detalles de lo que por el momento ha contemplado en ese sentido.

© @mecaigoderisaof Lucerito asegura que seguir estudiando es prioridad para ella.

Su complicidad con Lalo Capetillo

Estos meses han sido de grandes retos para Lucerito Mijares, la intérprete además participó en el reality musical llamado Juego de Voces, en donde consolidó su amistad con Eduardo Capetillo Jr. A propósito de ello, la joven está feliz de colaborar con él en la grabación de un tema, según contó. “Lalo Capetillo estoy muy feliz, muy agradecida con él ya lo extraño, la verdad, pero estoy muy agradecida de que me haya escogido para cantar una cumbia norteña, estamos muy felices, muy emocionados, va a ser un bombazo…”, expresó durante la charla, segura de lo que por ahora desea.