Angélica Vale desmiente un fuerte rumor sobre ella: ‘Estoy perfectamente bien’

Pocas veces Angélica Vale se toma el tiempo de desmentir un rumor sobre ella; sin embargo, las proporciones que alcanzó la noticia de su supuesta muerte en redes sociales, la orilló a salir a desmentir dicha información. Después de que su nombre se convirtiera en trendig topic, la actriz tomó su cuenta de Instagram y grabó una historia, desde su casa, en compañía de su hijo Daniel, en la que pidió a sus seguidores no creer todo lo que leen en internet y aprovechó la coyuntura del tema, para explicarle a su hijo la importancia de recurrir a fuentes confiables de información y no dejarse llevar por rumores.

© Getty Images A través de un video, la actriz puso punto final al rumor

¿Qué dijo?

Directa, Angélica dijo: “Este video no es desde el más allá, estoy con mi hijo Dani. Estoy perfectamente bien, dejen de matar a gente en redes sociales, ¡qué babosada!, sobre todo, porque tenemos gente, que no son familiares y no viven con nosotros, y nada más los preocupan a lo menso, no digan babosadas y no crean babosadas”, comentó la actriz, visiblemente molesta por los daños colaterales de ese rumor, como la preocupación que generó en sus seres queridos.

Siempre viendo el lado bueno a la situación, Angélica puso este rumor como ejemplo para su hijo Daniel: “Ves cómo no puedes creer todo lo que sale en el internet, ¿ya viste?”, dándole la razón a su famosa mamá, el niño reflexionó: “Las personas decían que tú te moriste”, "¿Y dónde estoy?”, lo cuestionó la actriz, mientras le daba un tierno beso en la mejilla, el niño respondió: “¡Aquí! En mi casa”, “Exacto, aquí muy feliz”, finalizó la comediante.

© IG @angelicavaleoriginal Desde su casa y en compañía de su hijo, la actriz pidió no creer rumores

Tras su exitoso retorno a Televisa, en la conducción de Juego de Voces, Angélica Vale arrancó una serie de presentaciones al interior de la República con Las Angélica Show, un espectáculo donde comparte créditos con su mamá, Angélica María, y en el que también tiene una participación especial sus hijos, Angélica y Daniel. Con su regreso, la actriz ha tenido que lidiar con el otro lado de la fama y ha sido blanco de varios rumores; los primeros, surgieron hace unos meses, cuando se comenzó a mentir en redes sobre los motivos detrás de su cambio de imagen, un tema del que Angélica Vale nos habló, en exclusiva para ¡HOLA! AMÉRICAS, en abril pasado: “Es súper importante que no se dejen engañar”, nos dijo.

© IG @angelicavaleoriginal En abril pasado, Angélica Vale conversó, en exclusiva para HOLA! AMÉRICA, de los verdaderos motivos de su cambio de imagen

Los verdaderos motivos de su cambio de imagen

Durante nuestra charla, Angélica desmintió que su pérdida de peso estuviera relacionada con algún medicamento: “Qué feo que usen mi imagen para lucrar y ganar dinero. Yo no tengo nada que ver, ni con pastillas, ni con operaciones, ni con inyecciones, ni babosada y media que han dicho. Yo sí cambié mi forma de alimentarme y sí me ayudó una endocrinóloga a nivelar mis hormonas, porque estaban hechas una locura”, nos explicó. En aquella ocasión, La Vale nos reveló cuánto tiempo le tomó esta transformación: “Me tardé un año y dos meses, tuve que regresar al baile, hacer mucho ejercicio y cambiar la forma de alimentarme, desgraciadamente, no hay de otra, no existe la magia”, finalizó.