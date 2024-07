Sebastián Zurita, un galán que sí sabe cómo hacer reír

¿En qué género te sientes más cómodo?

“Es muy chistoso, porque ahora que estoy haciendo cosas en EE.UU, los gringos me ven como un actor más serio, los mexicanos me ven más como un actor de comedia. Entonces, creo que está súper padre, como actor, le quieres ir variando. A mí no me gusta encasillarme, pero es mucho riesgo, se necesita de una mente abierta para que llegue un director, un productor a ofrecerte algo donde normalmente no te ven”.