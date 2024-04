A corazón abierto Emiliano Zurita recuerda a su mamá: ‘Se que estaría feliz de verme trabajando’

A lo largo de tu carrera artística, ya tienes experiencia como actor y productor, ¿qué papel disfrutas más?

“A mí siempre me va a gustar más la actuación, porque me genera un placer enorme. La producción creo que me genera mucho orgullo, es algo muy bonito, pero difícil. Me fascina el hecho de poder leer algo, entender un personaje, explorar las cosas. Creo que me he dado cuenta de que toda la cultura que he conseguido en estos últimos años se debe 100% a la actuación, con Joaquín Murrieta empecé a estudiar de la época de ‘La fiebre del oro’ en México y en Estados Unidos, que antes no sabía. Entonces, al vivir como actor, empiezas a aprender mucho y a la hora de interpretar, es algo muy bonito. Y si te soy sincero, es algo que tiene mucho menos estrés que producir”.