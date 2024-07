Conmovida, Paulina Rubio dedica un emotivo mensaje a su mamá a dos años de su partida

Para Paulina Rubio el fallecimiento de su madre, Susana Dosamantes, fue un duro golpe del que poco a poco se ha ido recuperando. Y es que la cantante era sumamente cercana a la primera actriz, por lo que incluso presumían de ser inseparables. Es por eso que 'La Chica Dorada' siempre encuentra la oportunidad perfecta para rendir un homenaje a su mamá, ya sea sobre el escenario o en sus redes sociales, dejando en claro lo mucho que la extraña y lo orgullosa que se siente de haber podido construir tantos recuerdos a su lado. Tal y como sucedió este 2 de julio, cunando Paulina dedicó un emotivo mensaje a su madre con motivo del segundo aniversario luctuoso de la intérprete.

© Getty Images Paulina y Susana eran inseparables

A través de su perfil de Instagram, Paulina compartió una emotiva postal, en la que se le puede ver cuando era una niña, siendo abrazada por Susana, quien la mira tiernamente, compartiendo así un instante de lo más personal. Al pie de la imagen, la cantante escribió un mensaje dedicado a su mamá, en el que dejó en claro lo importante que siempre será para ella, a pesar de su ausencia física. "Te extraño siempre, madre mía", se puede leer en la publicación.

Por otro lado, Paulina retomó dicha publicación en sus historias de Instagram, donde además acompañó de la canción Mía, a través de la cual expresó lo que significa para ella el recuerdo de la actriz y lo importante que fue para ella el haber construido tantos recuerdos y momentos felices, a través de los cuales la cantante se puede sentir más cerca de su mamá.

La forma en la que Paulina ha enfrentado la ausencia de su madre

Tras el fallecimiento de Susana Dosamantes, Paulina Rubio ha tenido que hacer frente a un mundo en el que su madre ya no está. Una situación que no ha sido fácil de asimilar, pues para la intérprete, el tener a la actriz a su lado era muy significativo. Sin embargo, es consciente de que así es el ciclo de la vida, por lo que todos los días encuentra en sus hijos la motivación para levantarse y fortalecerse. "Susana, mi madre, era el sol de esta galaxia, y al pasar a la quinta dimensión, primero mis hijos tienen que saber que esa era mi madre, que no va a haber nada más importante", confesó a Vicky Martín Berrocal en su pódcast A solas.

"Pero a partir de eso la vida tiene que continuar. Es importante enseñarles a tus niños que al día siguiente te levantas y la vida sigue", reflexionaba la intérprete", finalizó conmovida.