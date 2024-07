Jamie Foxx revela sobre su experiencia médica casi fatal: ‘Comenzó con un dolor de cabeza’

En abril del año pasado se dio a conocer que Jamie Foxx había sido hospitalizado de urgencia. Los primeros reportes señalaban que los allegados al actor pedían que se rezara por él, lo que acrecentó la preocupación sobre su estado. Tras recuperarse, él mismo salió a agradecer el apoyo recibido, admitiendo que ‘había estado en el “infierno y volví”. Ha sido hasta ahora que el intérprete a compartido los detalles de su emergencia médica, revelando que todo empezó con un dolor de cabeza.

© GettyImages El actor atravesó un grave problema de salud en abril de 2023.

Jamie compartió la desgarradora experiencia de lo que vivió y que los puso al borde de la muerte. “Comenzó con un fuerte dolor de cabeza”, contó en un video filmado en Phoenix, donde habló con sus fans. En aquel momento se encontraba en medio de las grabaciones de la película Back in Action, en Atlanta, junto a Cameron Diaz, y no se imaginaba en lo que esa jaqueca se convertiría.

“Pedí Advil y lo siguiente que supe fue que me desperté casi tres semanas después sin recordar lo que había sucedido”, contó. “Estuve fuera durante 20 días”, agregó, dejando boquiabiertos a los presentes.

El actor reveló que dos integrantes de su familia hermana fueron clave para que lograra sobrevivir. “Mi hermana (Deonda) y mi hija (Corinne) me llevaron a mi primer médico, quien me dijo: 'Algo está pasando ahí arriba’”, recordó Foxx señalando su cabeza. “No lo diré ante la cámara”, agregó. Si bien Jamie decidió mantener en privado los detalles médicos específicos, fue más que evidente que verdaderamente luchó por su vida.

© Getty Images Jamie reapareció en un evento público en diciembre 2023.

¿Qué ha dicho de los rumores y las teorías conspirativas?

En diciembre de 2023, Jamie reapareció en un evento público al asistir a los Critics Choice Association, donde recibió el premio Vanguard. Durante su discurso habló de lo que había vivido ese año. “Es una locura, no podría hacer eso hace seis meses”, dijo. “Ahora disfruto cada minuto, es diferente. No le desearía a mi peor enemigo lo que pasé porque es duro cuando está a punto de terminar... cuando ves el túnel. Yo vi el túnel, no vi la luz”.

En aquella ocasión abordó además, y con buen humor, las descabelladas teorías que surgieran a raíz del misterio que envolvió su hospitalización y su alejamiento del ojo público. “No soy un clon. Sé que mucha gente decía que me habían clonado”, expresó, provocando las risas del público.

En julio del año pasado, el intérprete de 56 años rompió el silencio sobre lo ocurrido. “Sé que muchos han estado esperando alguna actualización, pero para ser sincero no quería que me vieran así, quería que se me viera riendo, pasando un buen momento, de fiesta, haciendo bromas, haciendo alguna película, haciendo alguna serie. No quería que me vieran entubado y tratando de averiguar si iba a salir de esta”, expresó entonces. “A veces por estar callado las cosas se van de las manos. Algunas personas decían que estaba ciego y como pueden ver mis ojos están bien, también decían que estaba paralizado y no lo estoy, pero sí fui al infierno y volví”, agregó.