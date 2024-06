América Guinart y su esposo disfrutan de un viaje con sabor a luna de miel en Londres

Después de celebrar en México su primer año como marido y mujer, América Guinart y Álvaro Favier, emprendiendo un romántico viaje a Londres con sabor a una segunda luna de miel. A través de su cuenta de Instagram, la tapatía ha estado compartiendo las imágenes más especiales de esta aventura junto a su esposo con quien, hace unos días acudió a la graduación de Universidad de su hija América Fernández quien se graduó en la carrera de Diseño de modas. Luego de cumplir con este importante compromiso familiar, América y Álvaro dieron la bienvenida al verano con esta escapada en pareja.

© IG @meraguin América Guinart disfruta de Londres de la mano de su esposo

Su tour de amor

América Guinart usó su cuenta de Instagram para compartir las instantáneas más especiales de este viaje de aniversario donde la vimos posar frente al reloj de la Torre del Big Ben. Además de disfrutar al máximo de su esposo, la tapatía también aprovecha su estancia en Londres para hacer algunas compras, tal como lo mostró en una de sus historias donde la vemos feliz en una prestigiosa tienda de ropa. A tenor de las imágenes, el matrimonio está disfrutando de un gran momento.

Con este viaje la pareja celebró de alguna manera su primer aniversario de bodas, una fecha que América utilizó para compartir con sus seguidores un texto dedicado a su pareja: “Gracias Álvaro por ser el mejor esposo del mundo. Te amo”. Guinar reconoció que es tan feliz junto a su marido que estos primeros doce meses pasaron volando: “Un año, ¡pasó tan rápido… demasiado! Dicen que así pasa el tiempo cuando eres muy feliz”, añadió la tapatía.

© IG @meraguin La tapatía aprovecha su visita para hacer algunas compras

América tomó un espacio de este mensaje para destacar lo importante que es para ella esta etapa de su vida: “Me siento afortunada y bendecida. Estoy agradecida con Dios por haberme dado la oportunidad de vivir una vez más esta experiencia ¿y cómo ha sido este primer año de matrimonio? Pues solo puedo decir que no podría haber sido mejor”, se lee en la parte final de esta publicación que acompañó con una foto inédita de su boda.

© IG @meraguin América Guinart y su esposo en la graduación de Universidad de su hija América

Su nuevo proyecto de vida

Después de más de una década de noviazgo, el 17 de junio de 2023, América Guinart y Álvaro Favier se dieron “sí, acepto”, en una boda de ensueño realizada a la orilla del mar de la Costa Alegre, Jalisco. A pesar de que, en el pasado se negaba a caminar nuevamente al altar, América le reveló a Ventaneando qué la hizo cambiar de opinión: “La verdad es que yo siempre creí en el amor. Todos mis amigos me dicen ahora: ‘Tú siempre dijiste que no querías estar sola, pero siempre dijiste que no te querías casar’, y es verdad. Y yo creo que lo que me hizo cambiar de opinión fue la situación cuando mis hijos se fueron, me vi con mis nietas y dije: ‘¿Ahora qué sigue? ¿Vivir con la persona sin casarme?’. Creo que prefiero vivir con él, pero con un proyecto de vida más serio, casada”, explicó.