América Guinart se pone romántica en redes, por su primer aniversario de boda

Después de 12 meses de feliz matrimonio, este 18 de junio, América Guinart celebra por todo lo alto su primer aniversario de bodas con Álvaro Favier, a quien le dio el “sí, acepto”, en una ceremonia de ensueño realizada en un exclusivo hotel, ubicado en Costa Alegre, Jalisco, donde tuvieron al mar como testigo. Desde muy temprano, la mamá de los hijos mayores de Alejandro Fernández, dedicó un cariños mensaje al empresario con quien tienen una historia de amor de más de una década.

Más feliz que nunca

Con una especial imagen del día en que se convirtieron en marido y mujer, América Guinart, escribió: “¡Un año! Pasó tan rápido, demasiado Dicen que así pasa el tiempo cuando eres muy feliz. Me siento afortunada y bendecida. Estoy agradecida con Dios por haberme dado la oportunidad de vivir una vez más esta experiencia”, se lee en la primera parte de este mensaje, con el que la tapatía provocó varias reacciones, como Maribel Guardia comentó: “¡Felicidades a los tortolitos, bella pareja!”.

América se animó a compartir con sus seguidores el recuento de su primer aniversario: “¿Cómo ha sido este primer año de matrimonio?, solo puedo decir que no podría haber sido mejor. Gracias Álvaro por ser el mejor esposo del mundo. Te amo”. Aunque en repetidas ocasiones la tapatía ha revelado que su esposo no es fan de aparecer en sus redes sociales, hizo una excepción para celebrar con sus seguidores esta especial fecha en su vida.

El cariño los hijos de América a Álvaro

Aunque Álvaro no forma parte del medio del espectáculo y prefiera mantener un perfil bajo, cuando se trata de apoyar a Guinart y a su familia, siempre está presente. Así lo demostró recientemente durante la graduación de la universidad de América Fernández, hija de su esposa, a quien, el empresario ha impulsado en su sueño en el diseño de modas. En 2022, durante un live junto a su mamá, la joven reveló lo importante que ha sido Faber en este proceso: “La verdad es que es un hombre súper lindo con nosotros. Nos apoya en todo, me estaba acordando que en mi primera colección, él me consiguió todo“.

A través de su perfil, América Guinar compartió una especial foto en la que aparece con su esposo posando junto a la graduada: “¡Felicidades a mi fashion designer! Lo que más cuesta es lo que más satisfacción da completar. Estoy muy orgullosa y me siento afortunada de vivir juntas estos momentos”, escribió la tapatía. Para América, contar con la presencia del esposo de su mamá en la ceremonia fue muy especial, debido a que él fue el primero en confiar en su talento: ”Yo tenía 16, 17 (años) estaba chiquita, me vio que me gustaba (la joyería) y me dijo: ‘Yo tengo este amigo y no sé qué, y haz y ponte...’ y yo ya era diseñadora“, recordó la joven quien, gracias a su apoyo, lanzó su primera colección de joyería.