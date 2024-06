Clara Chía hace historia y consigue la primera victoria legal en contra de un paparazzi

Cuando el romance de Gerard Piqué y Clara Chía se destapó, el paparazzi Jordi Martin fue clave para armar la línea del tiempo de esta relación que surgió a la par del matrimonio que el futbolista sostenía con Shakira. Una vez que el noviazgo se hizo público, el español comenzó a hacer marcaje personal a la nueva pareja, sobre todo a la rubia, quien no tardó en tomar acciones legales en su contra. En un afán de detener el acoso del que se sintió presa, Clara Chía denunció al fotoperiodista ante las autoridades en Barcelona quienes, hace unas horas, le dieron la razón y condenaron a un año de prisión a Jordi a quien, además, se le impuso una multa de 13 mil euros y una orden de restricción que le impedirá acercarse durante año y medio a la novia del ex futbolista.

A sólo unos días de que el propio Jordi Martin contara en El Gordo y la Flaca que la demanda que interpuso en su contra Clara Chía, por acoso y daño psicológico, había sido desestimada por las autoridades -“El Fiscal hizo hincapié en que en la serie de reportaje que presentó Clara Chía para demostrar haber sufrido daño psicológico de mi parte, solo en tres o cuatro aparecía ella y nunca estaba sola, sino acompañada de Piqué. Luego de cinco horas de audiencia el Ministerio Fiscal decidió que el caso estaba desestimado, yo salí libre de los cargos y sus demandas fueron invalidadas- el caso dio un giro y la ley le dio la razón al joven de 25 años de edad.

A pesar de la petición de absolución de la Fiscalía, basada en la libertad de prensa, le juez falló a favor de Chía. En un acto histórico, Clara consiguió con su caso que Jordi Martin se convierta en el primer fotógrafo en España sentenciado por el delito de acoso. De acuerdo con la sentencia, emitida por el penal número 14 de Barcelona, no sólo deberá cumplir un año de cárcel (seis meses por cada delito), sino que también se le impusieron penas de inhabilitación y una orden de alejamiento que le impedirá estar cerca de Clara por un periodo de año y medio.

De acuerdo con información de ¡HOLA!, quien tuvo acceso al documento, esta fue la sentencia por uno de los delitos que se le imputaban al paparazzi: “Condeno a Jordi Martin González como autor de un delito de acoso, a las penas de 6 meses de prisión, la inhabilitación del derecho de sufragio pasivo por el mismo tiempo, a la prohibición de acercamiento a la Sra. Clara Chía Martí, a su domicilio, lugar de trabajo y donde se encuentre, a una distancia mínima de 1.000 metros, por un periodo de un año y seis meses, y a la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio por el tiempo definido”. Se sabe que la misma condena recibió por el delito de daño psicológico, del que también fue declarado culpable.

Después de que la sentencia de Jordi se hiciera pública, el paparazzi reaccionó en redes sociales donde anunció que dicho fallo legal no es definitivo y que él y su defensa van a impugnar dicha condena. A través de sus historias de Instagram, Martin reaccionó a una nota, publicada por el comunicador puertorriqueño, Jorge Pabón: “Molusco, hermano, podías haberme llamado como has hecho otras veces, y te hubiera explicado que esto no es una sentencia firme. Se va a apelar y vamos a llegar al Tribunal Supremo de Madrid, para que se demuestre que soy inocente”, escribió el paparazzi como aviso a los medios de que este caso no ha terminado.