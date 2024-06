Juanes muestra su original forma de entrenar con su esposa en medio de su gira

Tras el éxito de Juanes con su gira Juan Es Colombia Tour, la cual lo llevó a recorrer varias ciudades de su país natal, el cantante ‘saltó el charco’ para continuar llevando su música, ahora a Europa. Y no ha estado solo, sino con la mejor compañía: su esposa Karen Martínez, a quien cariñosamente se refiere como ‘La Chechi’. Con una ajetreada agenda debido a los conciertos en distintas ciudades, la pareja se las ha ingeniado para entrenar junta y mantenerse en forma.

© Instagram @juanes Karen está acompañando a Juanes en su gira por Europa.

El pasado 26 de junio, luego de un inolvidable show en Berlín, Alemania, el cantante originario de Medellín compartió una divertida publicación de su sesión en el gimnasio junto a su esposa. “¡Así es que se entrena en gira, parce!”, escribió junto a un video que rápidamente acumuló miles de ‘me gusta’.

En las imágenes se veía a Juanes y a Karen realizando distintos ejercicios, empezando por el llamado ‘peso muerto’, pero en lugar de hacerlo levantando una barra, el intérprete de A Dios Le Pido lo hizo cargando a su esposa. Ella intentó replicarlo, pero no corrió con suerte, pues no pudo cargar a su marido.

Continuaron con sentadillas, y una vez más el colombiano hizo gala de su gran fuerza y buena técnica. Esta vez, ‘La Chechi’ sí logró hacer varias repeticiones con Juanes encima de ella, animándola a seguir. Con el hip thrust y los push-ups las cosas se tornaron especialmente complicadas, pero eso no impidió que se divirtieran mucho intentándolo. “La ven flaquita, pero vean”, expresó Juanes, refiriéndose a lo difícil que le resultó hacer una flexión cargando a cuestas a Karen.

Los seguidores de la pareja aplaudieron su complicidad y sentido del humor, y celebraron que pese al paso de los años su relación siga intacta. También destacaron el excelente físico de ambos, el cual claramente es el resultado de una vida saludable y disciplinada. Tras su paso por la capital alemana, el cantante y la actriz viajaron a Noruega para un concierto en Oslo este 27 de junio. Luego se trasladarán a España, donde Juanes tiene previstos varios shows.

© Getty Images Juanes y Karen conforman una de las parejas más sólidas de la industria musical latina.

Una pareja como pocas

Juanes y Karen se conocieron cuando él grababa el video de su canción Podemos Hacernos Daño, el cual se estrenó en el 2000, pues ella fue una de las modelos que apareció en él. Días después de sentarse a comer con ella y todo el staff, Juanes se dio cuenta de que empezaba a sentir algo por ella. “Tres días después yo me levanté pensando: ‘¿Qué es esto que estoy sintiendo?’ La estaba pensando todos los días”, contó hace tiempo el intérprete.

Los dos resultaron profundamente enamorados, y tras varios años de relación, finalmente se casaron en agosto de 2004. Pronto se convirtieron en padres, primero nació Luna, luego vino Paloma y por último Dante. “La mujer que me hizo soñar, la madre de mis hijos, la compañera de tantas batallas, de triunfos y derrotas. Con la que peleo, pero al rato me vuelvo a arreglar porque no puedo vivir sin ella, la que me inspira canciones de amor y desamor. La que antes era mi esposa, pero ahora quiero que sea mi novia”, escribía el intérprete el año pasado al celebrar el cumpleaños de ‘La Chechi’.