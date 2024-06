Paris Hilton expone ante el Congreso su valiente testimonio como víctima de abuso

En un afán de poner un alto total a las organizaciones con fines que lucro que ofrecen promesas falsas de corrección de la conducta, en centros plagados de irregularidades, Paris Hilton acudió al Capitolio para exponer frente a congresistas, el testimonio de su traumático paso por una de estas instituciones, cuando tenía sólo 16 años de edad. Dando lecciones de valentía, la empresaria viajó a Washington para reunirse con el comité más antiguo del Congreso de los Estados Unidos, en busca de la aprobación de una ley que busca frenar el abuso infantil.

© Getty Images La empresaria viajó a Washington para apoyar la aprobación de una ley que busca frenar el abuso infantil

Alza la voz por los jóvenes

En un llamado a parar este tipo de prácticas, Paris recordó: “Cuando tenía 16 años, me sacaron de mi cama en medio de la noche y me trasportaron a través de las fronteras estatales a la primera de cuatro instalaciones de los centros residenciales de tratamiento para jóvenes. Estos programas prometían curación, crecimiento y apoyo, pero en cambio, no me permitieron hablar, moverme libremente, ni siquiera mirar por las ventanas”, dijo la empresaria visiblemente conmovida.

En su testimonio, Paris recordó los momentos más traumáticos de su paso por ese lugar: “Durante dos años el personal me obligó a tomar medicamentos, me alimentó a la fuerza y abusó sexualmente de mí. Me sujetaron violentamente y me arrastraron por los pasillos. Me inmovilizaron violentamente, me desnudaron y me recluyeron en régimen de aislamiento”, expuso la madre de Phoniex y London quien, durante su internamiento, no pudo tener comunicación con sus padres.

© Getty Images Paris recordó su traumático paso por un centro de tratamiento juvenil a los 16 años

La impunidad con la que operan

Debido a las secuelas que sufrió por el maltrato, le tomó años poder hablar de este tema con sus padres, quienes la enviaron a este lugar bajo la promesa de curar su TDA (trastorno por déficit de atención) con “amor puro”, cito la empresaria: “Mis padres fueron completamente engañados y manipulados por esta industria con fines de lucro que genera más de 23 mil millones de dólares al año y que ve a esta población como signos de dólares y opera sin una supervisión significativa”, dijo.

© Getty Images La DJ reconoció que estos centros de tratamiento juvenil operan en total impunidad

Fue en octubre del 2022, cuando París Hilton alzó la voz por primera vez y denunció públicamente los abusos que sufrió cuando estuvo ingresada en Provo Canyon, el internado en Utah, donde supuestamente atendían a adolescentes con problemas: “Fue aterrador y es algo que realmente había bloqueado durante muchos años. Pero ahora vuelvo a recordarlo todo el tiempo y pienso en eso. Mirando hacia atrás como adulto, eso fue definitivamente un abuso sexual”, reconoció.