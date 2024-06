Desde Ámsterdam, Adamari López comparte una noticia que la tiene 'emocionada' y 'agradecida'

El verano arrancó y con ello las espectaculares vacaciones de Adamari López y su hija Alaïa. Madre e hija han puesto rumbo a Europa, visitando la región norte por primera vez. En medio de este alucinante viaje, en el que son acompañadas por la hermana de 'Ada', su cuñado y su sobrina, además de Stephanie Himonidis 'Chiquibaby', la presentadora de televisión compartió con sus seguidores una muy buena noticia que la tiene más que feliz.

© @adamarilopez Adamari López y su hija Alaïa en Ámsterdam

A través de sus redes sociales, 'La Chaparrita de Oro' compartió que TelevisaUnivision ha decidido lanzar la segunda temporada del show que presenta ¿Quién caerá?, el cual se ha convertido en uno de los favoritos entre la audiencia. Desde Ámsterdam, en Países Bajos, la conductora de televisión dio a conocer la buena nueva, además de invitar a sus seguidores a que sean parte del programa. "Seguimos disfrutando y celebrando 🥰 Hoy recibí una noticia que me hace muy feliz 🥰", se lee junto al video en el que habló de la segunda temporada del proyecto de la cadena. "(Estoy) super emocionada y agradecida. En medio de mis vacaciones me acaban de avisar que ¿Quién caerá? tendrá una segunda temporada. Espero que me puedan acompañar y que vayan a los castings", dijo 'Ada' muy emocionada.

Adamari López, feliz por la segunda temporada de su proyecto View post on Instagram

Colegas y amigas dentro del medio se alegraron por el nuevo logro de Adamari, como Karina Banda, Karla Monroig, Amara 'La Negra', entre otros. En cuanto a sus seguidores, estos también se mostraron emocionados por la segunda parte del proyecto con el que nuevamente la boricua llegará a millones de hogares. "Felicidades 🎉 te mereces eso y más", " Me encanta el programa, me alegra muchísimo", "Felicidades mi Ada! Te lo mereces", fueron solo algunos de los mensajes debajo de su publicación.

Su soñado verano en Europa

Adamari es toda una apasionada de los viajes y en más de una ocasión ha visitado Europa. La presentadora conoce varios países de la mano de su hija como Francia e Italia, además de que constantemente solía viajar a España, el país natal de Toni Costa, su expareja y padre de Alaïa. En esta nueva aventura por el 'Viejo Continente', la también actriz ha visitado ciudades increíbles como Londres, en el Reino Unido, Ámsterdam en Países Bajos y Bruselas, en Bélgica.

© @adamarilopez Stephanie Himonidis y Adamari López con sus hijas de vacaciones

En una de las últimas actualizaciones de este viaje, 'Ada' publicó un video junto a 'Chiquibaby' y contó que estaban a bordo de una embarcación navegando por el Mar del Norte de camino a Noruega, donde seguirán con sus vacaciones. Después de visitar ese país, el animoso grupo pondrá rumbo a Islandia.