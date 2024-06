Contundente, Lupita Jones reacciona a la salida de Martha Cristiana de Miss Universo

En poco tiempo, Miss Universo en México ha atravesado por un cambio repentino en su dirección. Tras la destitución de Cynthia de la Vega del cargo, a principios de mayo, se nombró en esta posición a Martha Cristiana, quien luego de ocho semanas al frente de su gestión tomó la decisión de renunciar, según explicó, debido a las irregularidades relacionadas con un tema de falsa inclusión al interior del certamen. En medio de esta polémica situación, Lupita Jones, quien por más de tres décadas dirigió la organización, ha alzado la voz para reaccionar de manera directa sobre lo sucedido, sin dejar de lamentar que las cosas en el concurso hayan cambiado de manera drástica.

© @lupjones Lupita Jones reaccionó irónica a la salida de Martha Cristiana de Miss Universo

La irónica reacción de Lupita

Horas después del anuncio de Martha Cristiana la prensa no perdió la oportunidad de cuestionar a Lupita sobre estos acontecimientos. Fue en una conferencia de prensa en San Luis Potosí, con motivo de la obra de teatro en la que participa, Las Leonas, que un reportero lanzó la pregunta: “¿Cómo ves a Martha Cristiana en Miss Universo?”, a lo que la ex reina de belleza respondió con toda ironía: “Pues ya no la veo, pues ya ni está…”, respondió, para luego enfatizar: “Mira, esto no es fácil. Perdón, pero a veces se dejan zapatos muy grandes qué llenar, ¿no? sorry (lo siento)”, expresó.

Las palabras de Lupita hicieron crecer la atención entre sus seguidores, por tal motivo, la ex Miss Universo tomó la decisión de realizar, horas más tarde, una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram, en la que habló de su tristeza por la manera en que han cambiado los lineamientos en el concurso, el cual lideró por poco más de tres décadas. Recordemos que fue en noviembre de 2023 cuando Lupita dejó su cargo, el cual fue asignado a Cynthia de la Vega.

© Getty Images Martha Cristiana aseguró que su salida de Miss Universo se debe a la falsa inclusión.

‘Están manoseando el concepto’

Luego de la conferencia ofrecida por Martha Cristiana para anunciar su renuncia, Lupita se pronunció sobre los cambios, siendo puntual en su postura. “Me da mucha tristeza lo que está pasando, cómo están manoseando el concepto de los concursos en nuestro país, me he enterado de muchas cositas, chismes que me llegan que obviamente no puedo comentar porque no me constan… La última directora que pusieron siempre dijo que no le gustaban los concursos de belleza, y siempre menospreció a las misses, me consta, tengo reinas de belleza que sufrieron el desdén o el menosprecio de la anterior directora, la que se acaba de ir, entonces si no te gusta para qué estás ahí… Desde el principio dije: ‘Mal, esa mujer no va a durar ahí’…”, expresó.

© @lupjones Lupita Jones habló del cambio de las dos recientes directoras de Miss Universo.

En otro momento, Lupita hizo énfasis en el reconocimiento que ha tenido Miss Universo por encima de otros concursos a lo largo de los años, mismo que se ha visto afectado por estas circunstancias en México. “En menos de seis meses ya llevan dos directoras y eso está sin rumbo, y cada día salen a la luz más situaciones y más comentarios sobre lo que está pasando internamente. Este tema de la falsa inclusión, otra vez, salió de boca de la última directora, y ya lo habíamos visto con los videos esos que se filtraron hace tiempo. A mí lo que me preocupa es el daño que le están haciendo al medio, habemos muchas personas que nos dedicamos a esto… El manejo que están haciendo de las cosas en cuanto a México es preocupante…”, aseguró.