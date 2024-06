Martha Cristiana renuncia a la dirección de Miss Universo y denuncia irregularidades

A principios de mayo, Martha Cristiana fue nombrada nueva directora de Miss Universo, México. Con orgullo, la actriz y modelo asumió su cargo, dispuesta a poner bajo su dirección lineamientos inclusivos, fiel a su ideología de dar voz y presencia a las mujeres trans en este tipo de certámenes. Sin embargo, al no haber cabida a esas decisiones, según comenta, se ha visto en la necesidad de hacer pública su renuncia a la organización, dispuesta a denunciar los parámetros bajo los cuales se sigue seleccionando a las concursantes, aunque se pretenda dar una imagen progresista al exterior.

© Getty Images Martha Cristiana aseguró que dar voz a las mujeres trans es importante para ella.

La denuncia de Martha Cristiana

En una conferencia de prensa, Martha Cristiana alzó la voz por la comunidad LGBTI+, y lamentó que la organización de Miss Universo haya desdeñado su propuesta de dar representación a las mujeres trans en la nueva era de este certamen. “Desafortunadamente las cosas no han sido como me lo prometieron. Yo me veo envuelta en una situación verdaderamente incómoda en donde la respuesta a todo es: ‘¡Nombre! ¿Trans? Para nada, cero’…”, dijo la también intérprete, quien recordó que estuvo tan solo ocho semanas al frente de este cargo.

En su mensaje, Martha deslindó también de estas decisiones al señor Rocha Cantú, quien es propietario del 50 por ciento de la organización. “Quiero decir que el señor Rocha Cantú no tiene que ver en esta ecuación por lo siguiente; él es dueño de la franquicia internacional, no puede estar en el micro-management, en la parte micro (del manejo). Está en la parte macro, en la parte mundial, y desafortunadamente su gente no se atreve a decirle la verdad…”, expresó la hoy ex directora de Miss Universo México.

© Getty Images Martha Cristiana solo estuvo ocho meses en la dirección de Miss Universo México.

Presenta su renuncia pública

A lo largo de la conferencia, Martha también mencionó las conversaciones que suelen llevarse a cabo al interior de la organización, en las que se anteponen ciertos criterios opuestos a la idea de ser inclusivos. “Lo que se maneja en las juntas es: ‘¿40? Viejísima, olvídalo. ¿Trans? Eso es de dientes para afuera, eso no va a pasar. No pasará, Martha Cristiana’, palabras textuales y yo necesito denunciar esto porque ustedes saben que toda mi vida me haya costado lo que me haya costado siempre he alzado la voz, y más si se trata de mis causas que están cerca del corazón, que es la equidad y la inclusión de género…”, reveló.

© Getty Images Martha Cristiana aseguró que siempre luchará por defender la inclusión.

Así mismo fue puntual con su postura, dejando claro el término de su gestión debido a este choque ideológico. “Yo no debo ni puedo formar parte de una organización que se maneja de esa manera, y por ese motivo, el día de hoy presento mi renuncia ante todos ustedes, porque no puedo seguir prometiendo cosas que sé que no se van a cumplir. Ojalá que esto me calle la boca y que esta junta directiva tenga la inteligencia de incluir a una mujer trans. Todas las chavas que yo elegí, a excepción de una sola, me la dejaron, y es una mujer de 40 años que tiene una historia súper inspiradora. Por qué es importante decir esto, porque no estamos aquí para motivar a nadie, estamos para inspirar, la motivación es de dientes para fuera y la motivación es interior. Si no hay una inteligencia en estas mujeres bellísimas, si no hay un discurso, una causa, unas ganas de revolucionar, no hay nada, porque la cara se cae y el físico se acaba”, apuntó.