Carín León en su entrevista más sincera: 'Estoy viviendo mi sueño y me encuentro en un lugar muy bueno'

¿Cuál es tu fantasía musical con algún artista que admires?

Yo me he fantaseado mucho... recuerdo una vez donde vi la primera banda y el primer concierto que yo fui en vivo, fue en Phoenix, Arizona. Fue mi primer concierto de todos, después del de Luis Miguel, que lo vi en Hermosillo. Entonces, era uno de estos festivales. Estaba Macklemore, Blink 182, me acuerdo que había un grupo de bluegrass, muy bueno, y estaba Aerosmith. Entonces, yo estaba ya en mi borrachera y estaba al último Steven Tyler, se acababa de empezar la de 'Dream On', pero hay un pedazo donde se acaba y entonces aparece él en el piano, era uno blanco, donde el último se sube, entonces como que tardaron mucho.

Entonces, yo dije este hombre no va a salir, no va a salir, no va a salir... y no está saliendo, como que algo pasó. Y ahí es donde empiezo a imaginar de que, como la película 'Steel Dragon', como en ese rollo de decir... Yo voy. Yo, el más feliz del mundo, me voy y me subo y le canto al mundo que nunca he cantado y lo iba a tirar ahí. Pero creo que de esa ilusión nacen los sueños.