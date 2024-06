Conoce a Mara Topic, la ecuatoriania que fue diagnosticada con una rara enfermedad y que participará en Miss Universo

Además de ser mujeres sumamente bellas e inteligentes, las aspirantes a la corona de Miss Universo suelen ser personas con historias de vida muy especiales e inspiradoras, por lo que suelen ser consideradas agentes de cambio. Una de ellas es Mara Topic, la reciente ganadora del certamen Miss Universe Ecuador, quien representará a su país en el certamen internacional, el cual se llevará a cabo a finales de este año en México. Y es que para Mara, su presencia en el concurso de belleza más reconocido del mundo es una oportunidad para hablar de la enfermedad de Hashimoto, la cual le fue diagnosticada hace algunos años, y demostrarle al mundo que incluso en el escenario más complicado, siempre es posible salir adelante.

© @maratopic Mara Topic

La enfermedad de Hashimoto es un raro padecimiento autoinmune por el cual el sistema inmunitario ataca por error la glándula tiroides, ubicada en la parte baja del cuello, lo que ocasiona algunas afectaciones a distintos sitemas del cuerpo y diversos síntomas. En el caso de Mara, el más evidente ha sido la pérdida de cabello, lo que la ha obligado a usar pelucas. Algo de lo que habló en una reciente entrevista con El Universo, en la que con total apertura se refirió a la forma en la que descubrió que algo no estaba bien con su cuerpo. "Mi mamá se dio cuenta de que se me estaba cayendo el pelo demasiado. Yo pensaba que había sido una persona de poquito pelo, pero ella me decía que esto es algo de otro nivel. Me obligó a hacerme diferentes exámenes, unos más profundos que otros", compartió en aquella entrevista.

En dicha charla, la originaria de Guayaquil habló de la razón por la que decidió hacer público su padecimiento: "No quería que pase que un día que se me cayó la peluca y que así se enteren. Preferí ser honesta y simplemente contarlo. Aparte un día salía con el pelo largo, luego más corto, no hacía sentido. Y me dije, si soy honesta tal vez puedo inspirar a otras mujeres, porque hay muchos estigmas contra las pelucas", agregó.

© @maratopic Mara Topic

Mara, que fue diagnosticada con esta enfermedad en 2018, reveló la razón por la que decidió hablar al respecto hasta ahora, dejando en claro que antes de hacer público su padecimiento, pasó por un gran trabajo de autoaceptación. "Todo este tiempo he tratado de entenderlo. Es una condición que no entendía cómo mejorarla. Sí, se veía que estaba mal, pero también trataba de ocultarla. Todo el mundo se pone máscaras y trata de esconder sus imperfecciones. Pensé: 'Tal vez me quieren aceptar de esta manera', aunque también el jurado podía haber dicho: 'No queremos una chica que no tenga pelo'. Pero gracias a Dios hoy lo que importa es tu esencia en todo y eso es lo que están buscando", dijo conmovida, respecto a cómo su condición no fue un obstáculo para lograr su sueños.

¿Está lista para dejarse ver sin peluca?

Al ser cuestionada respecto a si alguna vez se había dejado ver sin peluca de forma pública, Mara reveló que hasta ahora no lo ha hecho, pero que se encuentra en búsqueda del mejor momento para hacerlo, luego de un largo proceso personal. "Tengo muchos videos así, pero estoy pensando cuándo subirlos, quiero que sea un momento orgánico, cuando quiera enseñar cómo es mi pelo sin peluca. Me afectaba mucho mi autoestima, pero no dejo que eso sea un impedimento para hacer todo lo posible para representar de mejor manera a mi país", señaló.