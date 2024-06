¡Dijo que sí! Daniela Toloza, Miss Colombia, se compromete en su camino por la corona de Miss Universe

La vida de Daniela Toloza ha estado llena de sorpresas en las últimas semanas. Luego de ser coronada como Miss Universe Colombia para participar por la corona en México en noviembre próximo, la reina de belleza comparte una buena nueva con sus fans, pues ¡se ha comprometido!

A través de las redes sociales, Daniela mostró su anillo de compromiso, una hermosa joya de oro rosado con piedra ovalada rodeada de pequeños diamantes, además de un engaste pavé.

Como escenario de este momento está el cielo soleado de una tarde en Madrid, España, que como si supiera lo especial de la promesa de matrimonio entre Daniela y su novio, les obsequió un hermoso arcoíris que decoró con colores cálidos las fotos que han desatado una ola de felicitaciones y buenos deseos.

“I said Yes!!! 💍🤍✨🌸 En cada proceso de la vida, deben existir personas que te impulsen, que te apoyen y que te motiven a alcanzar cada meta trazada. Para mi proyecto hacia Miss Universe Colombia, estuvo siempre a mi lado esa persona. En los días donde no había motivación alguna, en esos momentos cuando las esperanzas estaban perdidas, allí estaba él, acompañándome en silencio”, escribió en su publicación.

Si bien no se sabe mucho sobre la pareja de Daniela, en sus palabras resumió lo mucho que han recorrido juntos a lo largo de casi una década. “Después de nueve años en donde hemos pasado los momentos más lindos y los más oscuros, en donde hemos superado lo más difícil de la vida, les confirmo que no existe sentimiento más poderoso que el amor, el cual es capaz de transformarlo TODO”.

Y continuó: “¡Hoy, bajo un inmenso arco iris que confirma la bendición de Dios, le dije que sí! Porque más allá de la belleza, de lo superfluo, de lo banal… al final del camino siempre estará lo sagrado”.

Y agradecida, añadió: “Cuán gratificante se siente que como mujeres podamos llevar a cabo los proyectos más importantes de nuestras vidas, sin necesidad de sacrificar nuestra felicidad personal. A Miss Universe, gracias por hacerlo posible”.

Enfocada para Miss Universe 2024 y lista para planear su boda

En medio de la dicha personal por su compromiso, Daniela, de 30 años, se enfoca para alcanzar otra de sus metas, que sería ganar la corona de Miss Universe 2024. La representante de Valle convenció a los jueces el pasado 3 de junio, en el Centro de Eventos del Caribe, Puerta de Oro, en Barranquilla; en donde fue coronada como Miss Colombia con el pase para representar a su país este año.

Su elección no pasó desapercibida, pues ella misma ha compartido cómo años atrás, luego de un delicado momento personal, llegó a pesar cerca de 350 libras (160 kg). “Tuve una pérdida muy grande por la violencia de nuestro país hace unos años; perdí a mi padre y me refugié en la comida a los 10 años”, reveló a RCN.

A los 22 años, Daniela se sometió a una cirugía bariátrica que la ayudó a recuperar su peso ideal, además de seguir una dieta saludable y hacer ejercicio. Hoy su mirada está fija en la corona, para después dedicarse a planear la boda que, con ilusión, estaría celebrando en un par de años.

“Con el corazón recargado a mil y al 200% enfocada, estoy lista para lo que viene, porque este amor es tan inmenso, que sigue siendo paciente para lograr lo que millones de corazones deseamos 🇨🇴👑✨ (¡Y tendremos boda en el 2026!)”, concluyó en su publicación.