Ilusionado, Luis Ernesto Franco revela detalles de su debut como papá

La vida le sonríe a Luis Ernesto Franco, quien recientemente debutó como papá de la mano de su esposa, Roza Laven. A lo largo de estos días, el actor había mostrado imágenes en redes sociales de su nueva faceta familiar, dejándose ver muy emocionado por este nuevo episodio en su historia personal. Ahora, El Güero, como también es conocido, ha hablado por primera vez de como marcha todo para él durante esta etapa, en la que además ha estado muy atento y dispuesto a brindar apoyo incondicional a su pareja, una labor que lo llena de orgullo.

© @guerofranco Luis Ernesto se encuentra emocionado por su debut en la paternidad.

Sus primeros días como papá

Amable como suele ser con los medios de comunicación, Luis Ernesto concedió una entrevista en la que expuso su emoción por el inicio de esta etapa. “Siempre había escuchado, hasta que lo vives sabes la experiencia, qué trillado pero es cierto…”, dijo, declaraciones retomadas por el programa televisivo De Primera Mano. El actor además contó que han sido días de mucho trabajo en casa, por lo que al asistir a su reciente compromiso laboral aprovechó para dormir más. “Tiene tres semanas, ahorita cada dos horas, hora y media se despierta. Yo llevo tres días que me salí de mi casa porque fui al Festival de Guadalajara, al filmarket, y aproveché para dormir siete u ocho horas. En las noches había fiesta de clausura, fiesta de bienvenida, fiesta de premier, y dije: ‘Muchas gracias’, y aproveché para dormir…”.

Al ahondar en sus declaraciones, Luis Ernesto dio detalles del día del nacimiento de su bebé, un momento que recuerda con claridad. De hecho, reveló las condiciones en que sucedió el parto. “Nació a las 2 de la mañana, entonces desde ese día no dormimos nada. Fue el parto en la madrugada, ya no dormimos todo el día. Como fue natural (el parto) al día siguiente nos fuimos a la casa y desde entonces no dormimos, en la noche…”, dijo en la plática con la prensa. “Ya al cuarto día yo no me podía despertar y mi mujer me despertaba…”.

© @guerofranco El Güero comparte las tareas con su esposa para brindar al bebé los cuidados adecuados en esta etapa

El trabajo en conjunto con su esposa

Para Luis Ernesto, lo más importante en estos momentos es también respaldar a su esposa, compartiendo los cuidados y atenciones del bebé. “La verdad es que no pude escoger mejor team para tener un hijo y educarlo, ahorita está tomando pecho cien por ciento el niño, después me toca a mí hacer que eructe…”, explicó en la conversación. Recordemos que el intérprete ha mostrado en sus redes sociales algunos vistazos de su convivencia con el niño, dejándose ver feliz en casa y entregado a esta labor.

© @guerofranco El Güero dice estar muy atento cuidando de su esposa.

Entre otras cosas, El Güero ha revelado que ha tenido grandes consejeras, quienes han sido muy puntuales al reiterarle lo importancia de hacer equipo con su esposa en estos instantes, una regla que ha cumplido al pie de la letra. “Tengo un par de amigas que me dijeron: ‘Concéntrate mucho en tu mujer. Vas a extrañar a tu nene, dos horas no lo ves y vas a llegar a apapacharlo, pero enfócate en también estar consciente e intencional con tu mujer porque te necesita’, y me he acordado mucho de esas amigas que quiero mucho y que me dieron ese consejo…”, contó.