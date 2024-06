Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez desean tener otro bebé: 'Estamos en ello'

Carlos Rivera tiene muchos motivos para celebrar la vida, no solo porque ha cumplido 20 años de carrera artística, sino también porque meses atrás tuvo la fortuna de debutar como papá del pequeño León, un sueño que hizo posible junto a su esposa, Cynthia Rodríguez. A poco tiempo de que su primogénito cumpla su primer año de edad, el cantante ha hablado de lo mucho que le emociona vivir esta etapa, no solo por los grandes aprendizajes en su faceta en la paternidad, pues además entre sus planes está el de tener otro bebé para darle un hermanito a León, por lo cual, asegura, ya están trabajando en ello.

© @cynoficial Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez desean dar un hermanito a León.

Lo que más ama de ser papá

Abierto a compartir su sentir sobre algunos aspectos de su vida personal, Carlos habló de la paternidad durante una entrevista concedida a Ingrid Coronado para Sale El Sol. A pregunta expresa de la comunicadora sobre lo que más disfruta de ser papá, el intérprete dijo: “Todo (me gusta de ser papá). Llegar, despertar, que esté sonriéndote. Algo que amo de él es cómo te mira a los ojos, me mira de verdad con una mirada que me lleva al universo…”, afirmó sonriente, orgulloso de haberse entregado a esta tarea que lo alimenta día con día, una labor que lleva de la mano de su guapa esposa.

Recordemos que fue en agosto de 2023 cuando Carlos y Cynthia debutaron en la paternidad. La pareja hizo el anuncio a través de sus redes sociales, revelando que su bebé había sido niño y que habían elegido llamarlo León. Desde ese entonces, ambos han estado entregados a esa tarea, aunque llevando con discreción los aspectos de su vida familiar. Más allá de eso, Cynthia suele dar vistazos del pequeñito, quien ha crecido demasiado y hoy es simplemente el rey del hogar. Por supuesto, los fans no han parado de enviarles los mejores deseos y felicitaciones, pendientes de los acontecimientos en la vida de ambos.

© GettyImages Carlos Rivera asegura que ama la mirada de su hijo.

Desean tener otro bebé

Todo indica que la tarea de cuidar de León ha motivado a Carlos y a Cynthia para emprender una nueva misión; la de tener otro bebé y darle un hermanito a su hijo. Así lo dejó ver el cantante, quien al ser cuestionado sobre si desea la llegada de un nuevo integrante a su familia, respondió: “Nos encantaría (tener otro bebé), primero, si Dios quiere, estamos en ello…”, aseguró el intérprete, quien evitó ahondar en más detalles, aunque la felicidad se hizo evidente en su sonrisa mientras respondía a las preguntas de Ingrid Coronado, quien muy atenta escuchó las revelaciones del galán musical.

© @fayotep Carlos Rivera habla con entusiasmo de la paternidad.

Echa de menos a su padre

Para Carlos, esta es sin duda una etapa de satisfacciones y felicidad, aunque el fallecimiento de su padre en agosto de 2022 sigue siendo un sentimiento que pesa. Según comparte el cantante, el hecho de que su papá no haya conocido a su hijo provoca en él ciertos sentimientos. “No le tocó y es de las cosas que más pesan, a veces...”. Sin embargo, reconoce que con la llegada de León ha podido descubrir la esencia de su padre de una forma especial. “Pero de alguna manera también yo veo a mi hijo y veo muchas cosas de él…”, aseguró.