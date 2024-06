Con cariño, Alessandra Villegas recuerda a su fallecido hermano

Para la familia de Alessandra Villegas, cada 20 de junio es uno muy duro en su calendario, pues marca el cumpleaños de José, el hermano mayor de la presentadora de televisión, quien falleció cuando tenía apenas 13 años. Aunque la pareja de Daniel Sarcos suele se discreta con sus asuntos personales y familiares, para 'Ale' es inevitable recordar cada 20 de junio. Este 2024, su hermano hubiera cumplido 40 años, por lo que Alessandra compartió su sentir en sus redes sociales, a través de unas emotivas stories, en las que se permitió mostrarse vulnerable como nunca antes y hablar desde el corazón con sus seguidores; algo de lo que ella no era muy partidaria.

© @alessandraville Alessandra Villegas

La propia 'Ale' compartió que ella criticaba a quienes exponían sus penas en las redes, pero que ahora ha entendido que esto podría ser como una "suerte de terapia", pues de esta forma se ha dado cuenta de que no está sola y que hay muchas personas como ella luchando contra el dolor de haber perdido a un ser querido. "Hoy es un día muy especial en mi familia porque hoy estaría cumpliendo mi hermano mayor 40 años, lo perdimos cuando tenía apenas 13. Se fue de este plano como nos gusta decir. Hoy 20 de junio es un día super importante para nosotros porque lo recordamos", dijo en uno de sus primeros videos.

En los videos compartidos en Instagram stories, Alessandra habló de cómo la partida de José trastocó la vida de todos en su núcleo familiar, e incluso de aquellos que los acompañaron en esos duros momentos. " Han pasado muchísimos años desde al accidente de José, se decidió ir de este plano a los 13, yo tenía casi 11. Y les puedo decir que fue una experiencia que transformó a mi familia 100, como era de esperarse. Nos acompaña a todos desde mi núcleo familiar, mis primos, mi familia un poquito quizás más lejana, a todos nos marcó de una forma u otra".

© @alessandraville Alessandra y su hermano José, de niños

En ese sentido, la también empresaria se refirió a un video que su madre compartió en sus redes con motivo del cumpleaños de José. El video en cuestión está formado por fotos y recuerdos de su infancia juntos y al verlo, Alessandra confesó que no dejó de llorar, pues sus emociones se desbordaron. "Mi mamá subió ese video (el que aparece en sus redes) y les tengo que confesar que, después de todo este tiempo, vi ese video y me privé a llorar solita. A medida que pasan los años, la gente cree que el dolor se va como que quitando, es increíble que cuando te reconectas con ese momento, más extrañas, más lo extraño y me imagino como sería nuestra vida con él aquí, me da impotencia y me vienen pensamientos... Y no sé, no he hablado con mi hermano... a veces uno cree que tiene las cosas super controladas y la verdad es que no", confesó con la voz entrecortada y los ojos llorosos.

Un poco más tranquila, 'Ale', agregó que ella no era de las que le gustaba mostrarse vulnerable en redes, pero admitió que en ocasiones está bien, sobre todo para sentirse acompañada y generar empatía ente unos y otros. "Yo criticaba a la gente que hablaba de sus cosas en las redes, y que exponía sus dolores, pero creo que es una suerte de terapia, creo que es una suerte de catarsis", indicó. Ya para terminar su reflexión, confesó que no pasa un solo día sin que piense en su hermano mayor o en cómo hubiera sido su vida si él aún estuviera a su lado. "Quería compartir esto con ustedes, pero me di cuenta que está bien sentirse así, todos los sentimientos son válidos, que lo extraño un montón y que me hubiese encantado ver cómo hubiera sido nuestra vida aquí con él", finalizó.