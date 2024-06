La emoción de Ludwika Paleta en el estreno de la primera cinta con su hijo: ‘Lo hace mejor que nadie’

Desde que Nicolás, hijo de Ludwika Paleta y Plutarco Haza, decidió con el legado artístico de sus padres, soñó con trabajar algún día con ellos. Más pronto de lo que creía, cumplí este anhelo al compartir créditos por primera ocasión junto a su famosa mamá en la cinta de la directora Sofía Gómez, Después. En el marco del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, madre e hijo conversaron con Ventaneando sobre este proyecto que recordarán como una de los más especiales en la vida de ambos, debido al tiempo de calidad que disfrutaron juntos durante el rodaje.

Un sueño hecho realidad

Emocionada de ver el talentoso hombre en el que se ha convertido su primogénito, Ludwika recordó cómo fue que Nicolás se ganó este personaje que, en la historia, también es su hijo: “Le dije a Sofía: ‘¿por qué no le haces una audición a Nicolás?, está actuando, le gusta actuar, estudió cine y puede ser una gran oportunidad para él y para nosotros de hacer esto juntos, como madre e hijo’. A Sofía le gustó su trabajo, la química que había entre nosotros, le pareció que podría hacer el personaje y creo que lo hace mejor que nadie”, declaró la actriz.

Sobre las escenas con su mamá y la dinámica que representaron en la película, el joven actor y cantante dijo: “Nosotros nos llevamos bien, pero hay una relación madre e hijo, con una jerarquía muy diferente a lo que es en la película. Pero había que entender por qué, Carmen y Jorge se la viven 24/7 juntos hay una dependencia muy diferente a la que tenemos mi mamá y yo”. Para sorpresa de los espectadores, en esta historia Ludwika muestra su talento vocal: “La música ha sido parte de mi vida desde siempre, desde que yo nací, porque mi papá es músico”, añadió.

Para Nicolás, de 24 años de edad, es muy importante seguir en esta carrera el consejo que le dieron sus padres: “Si hay un hilo que ata todo es el mérito de ganarse las cosas, nada es regalado, realmente es como dicen que los diamantes se forjan bajo presión y cosas duras”, explicó el joven mientras su mamá, lo miró orgullosa y dijo: “Mi diamantito en bruto”. En su paso por Guadalajara, Ludwika confesó lo que más le sorprendió de trabajar con su hijo: “Que la gente lo quiere mucho, que es lindo, es buena onda, es profesional, puntual, tiene un alma muy bonita. La percepción que tiene la gente de Nicolás siempre es muy linda y eso me ha sorprendido de grata manera”, comentó en entrevista para UNOTv.

Ser hijo de famosos

Días antes del estreno internacional de Después, Nicolás habló con la prensa sobre cómo fue para él crecer con dos padres famosos. El actor reconoció que sus papás fueron muy cuidadosos con cuidar su privacidad antes de que él decidiera dedicarse al medio del espectáculo: “Hasta los 18, mi cuenta la tuve privada, realmente crecí normal, porque por suerte no estuve bajo el ojo público, hasta que tuve la edad de decidir si quería estar en este medio o no, porque si no se puede volver una cosa más circunstancial”, comentó Nicolás en entrevista para varios medios de comunicación a su paso por una alfombra roja.