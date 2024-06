Danna Paola revela cuántos millones de dólares tiene y qué es en lo que más gasta

Danna Paola ha sido muy transparente al hablar de las repercusiones que tuvo en su vida el que iniciara su carrera artística siendo apenas una niña, específicamente de las consecuencias en su salud mental. Sin embargo, la intérprete mexicana ha sabido pasar canalizar estas vivencias en su faceta creativa, tal como se ha visto reflejado en su más reciente álbum Childstar. No obstante, los más de 20 años que lleva activa como actriz y cantante, también han rendido frutos en sus finanzas, y prueba de ello es la millonaria suma a la que asciende actualmente su fortuna.

©GettyImages



Danna reveló a cuánto asciende su fortuna y en qué la gasta.

En su reciente visita al programa español La Resistencia (Movistar Plus+), Danna habló sobre su patrimonio, luego de que el anfitrión David Broncano pudiera el tema sobre la mesa. “La verdad en lo que más gasto hoy en día, y creo que coincido con Shakira en esto, es en sueldos de mi equipo de trabajo, invierto mucho en las producciones de mis shows”, comenzó diciendo la intérprete de Sodio.

“La verdad es que dinero en el banco no tengo mucho porque pues está invertido, ¿por qué tener el dinero estancado? Hay que invertirlo, hay que mover el dinero”, continuó la cantante.

©GettyImages



Danna revekó que invierte mucho dinero en sus shows.

Broncano, quien había preguntado la cifra de la riqueza de Danna, quiso buscar en internet el dato. Finalmente dio con un artículo en el que se reportaba, de acuerdo con el sitio Stars Offline, que la fortuna de la mexicana estaba valuada en 4.8 millones de dólares y que había estado aumentando hasta los 9 millones. El conductor compartió el resultado de su búsqueda por medio una pantalla en el estudio, para que todos, incluida su invitada, lo vieran.

“Lo veo bien”, comentó la estrella de Élite (Netflix) refiriéndose a aquella cifra. “Sí, podría ser, pero están invertidos”, aclaró Danna. “Perfecto... Porque al fin y al cabo ha sido un sacrificio, pero bueno, es verdad que ha tenido una pequeña traslación toda tu trayectoria artística en 9 millones de dólares”, opinó Broncano.

Tuvo una infancia complicada

Poco antes, en el mismo programa, Danna confesó haber vivido situaciones difíciles a nivel personal y artístico. “Creo que toqué fondo en muchos momentos y situaciones de mi vida porque, al final, soy una childstar”, dijo. “Un niño normal juega, va al colegio y hace amigos. A mí me tocó una experiencia distinta en la que, en este proceso de terapia, crecí con este rechazo hacia esta fama y esta manera de ser una niña estrella porque me sentía un bicho raro, la diferente y me hacían un poco de bullying”, compartió.

“Las pocas veces que fui a la escuela, porque me corrieron de un montón de colegios, me sentía un poco rechazada en ciertas cosas. Pero al final hacía lo que me gustaba: jugaba a actuar, a cantar”, expresó. “Nadie me preparó para la fama y en algún momento de mi vida, que justo me pasó a los 27 años, tenía miedo de unirme al ‘Club de los 27’”, dijo en alusión al grupo de estrellas que murieron a temprana edad y en el auge de sus carreras.

©GettyImages



Danna ha confesado haber tenido una infancia complicada.

