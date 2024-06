Cristiano Ronaldo celebra a su primogénito por sus 14 años: ‘El tiempo vuela’

Tener una familia numerosa trae consigo numerosos festejos, y eso es algo que saben bien Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez Hace apenas unos días, la pareja celebró con una linda fiesta el cumpleaños número 7 de sus mellizos Eva y Mateo. Las celebraciones continúan, y ahora ha sido el turno de Cristiano Jr. de ser agasajado por sus seres queridos. Sorprendido por el fugaz paso del tiempo, el futbolista portugués le ha dedicado una linda felicitación en redes sociales a su primogénito.

©@georginagio



La familia celebró hace poco a los mellizos Eva y Mateo.

Este 17 de junio, Cristiano usó su cuenta de Instagram para hacer una publicación dedicada especialmente a su hijo mayor. “No puedo creer que tengas 14, el tiempo vuela. ¡Felicidades, mi compañero! Papá te ama mucho”, escribió el astro portugués al compartir una selfie en la que se le veía posando muy sonriente junto a su hijo mayor, quien juega en la categoría sub-13 del Al Nassr, su club.

Es probable que el festejo familiar de Junior tenga que esperar un poco, ya que su famoso papá se encuentra participando en la Eurocopa. Cristiano y la selección de Portugal se enfrentarán mañana 18 de junio al conjunto de República Checa en la Red Bull Arena, en Leipzig, Alemania.

©@crtistiano



Cristiano publicó una selfie junto a su primogénito.

Sin embargo, mientras llega la celebración, el cumpleañero ha sido cobijado por muestras de cariño, entre ellas la de su abuela, Dolores Aveiro. “El amor de la abuela, muchas felicidades querido, la abuela no está presente, pero estás en su corazón. Que tengas un feliz día, que se repita por muchos, muchos años. Muchos besos, ¡la abuela te quiere mucho!”, escribió la madre de CR7 al publicar una foto con Cristiano Jr.

©@doloresaveiroofficial



Junior recibió una linda felicitación de su abuela.

Las reflexiones de Cristiano sobre la paternidad

Aunque suele ser algo reservado con la prensa sobre su vida personal, en algunas ocasiones el futbolista luso hablado de su vida fuera de las canchas. Hace unos años, cuando sus mellizos Eva y Mateo eran apenas unos bebés, y Alana aún no veía al mundo, Cristiano se abrió sobre su faceta de padre.

“Ser padre es algo que no se puede explicar. Es un viaje único y personal, algo que me ha cambiado por completo”, expresaba en una entrevista con HELLO! en 2017. “Me ha enseñado cosas del amor que nunca supe que existían. Me he ablandado y me ha dado una nueva perspectiva de lo que es verdaderamente importante en la vida”, admitía.

©@cristiano



Para Cristiano su familia es su tesoro más valioso.

En aquella ocasión, CR7 dijo estar muy orgulloso de su primogénito, con quien reconoció tener “una conexión y unos lazos especiales”. Aunque Junior era aún muy pequeño, su papá ya veía en él el talento para seguir sus pasos en el futbol. “Supongo que lo lleva en la sangre. Siempre está fuera dándole patadas al balón”, contaba, pronósticos que hoy por hoy se han cumplido.