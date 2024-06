Aislinn Derbez pone las reglas en casa: ‘Seré esa mamá que odia los tatuajes’

La maternidad ha representado para Aislinn Derbez el reto más impotente de su vida, pero también la satisfacción más grande, una dualidad en la que encuentra el equilibrio. Después de una temporada de mucho trabajo, la primogénita de Eugenio Derbez hizo una pausa total en lo profesional para disfrutar al máximo de su hija en la casa que tiene en Los Ángeles. Durante esta temporada en la que está completamente entregada a su hija Kailani, ha estado compartiendo algunos detalles de su crianza en redes sociales donde, hace unas horas, publicó imágenes de una divertida actividad que realizó con la niña.

Su visión sobre los tatuajes

A través de sus historias, Aislinn compartió una foto donde mostró los brazitos de su hija luciendo algunos tatuajes temporales: “Con que nunca se los haga de verdad, todo bien”, escribió la actriz quien aprovechó esta situación para compartir con sus seguidores su opinión sobre los tatuajes y cómo lo manejará con su hija en el futuro: “Sí seré esa mamás que odia los tatuajes y no porque no me gusten, sino porque me parecen muy poco inteligente las decisiones permanentes por emociones temporales”, escribió sobre la imagen.

Aislinn reveló que, a pesar de su regla, respetará la decisión de su hija sobre los tatuajes, una vez que Kailani tenga edad para decidir: “Ya después de los 25 que se tatúe lo que quiera”, escribió en otra historia la actriz quien, desde hace varias semanas, se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en su casa: “Ha sido muy rico desconectarme del trabajo y de las redes sociales por un tiempo y por fin pasar casi 2 meses en casa (imagínense 3 años sin parar más de 2 semanas en mi casa)”, escribió en otra publicación.

La estricta regla de Aislinn Derbez con los tatuajes resulta curiosa, toda vez que ella tiene dos que lleva en la piel. En ese sentido, en marzo del 2021, les contó a sus seguidores por qué dejaron de gustarle, a pesar de que en el pasado pensaba diferente: “A mí ya no me gustan los tatuajes y quiero saber si es porque soy muy señora. Tengo dos chiquitos y ya, pero bendito que no me hice todos los que me quería poner, qué bueno que no me los puse”, comentó en un Live donde estaba junto a sus hermanos, Vadhir y José Eduardo.

Los tatuajes en la familia Derbez

En la primera temporada de De viaje con los Derbez pudimos ver que en la familia Eugenio es el único que no tiene tatuajes, un dato que salió a la luz, luego de que Alessandra, José Eduardo y Vadhir se hicieron uno durante su estancia en Turquía: “Que tus hijos me hayan invitado a hacerme un tatuaje con ellos, es muy especial y significativo”, le confesó la vocalista de Sentidos Opuestos a su esposo, antes de mostrarle el tatuaje que lleva con el nombre de Aitana, escrito en árabe: “No lo puedo creer, estoy en shock”, comentó el comediante al descubrir que su esposa ingresó al clan de los tatuados.