Aislinn Derbez reconoce que divorciarse fue lo mejor que le pudo haber pasado: ‘Es muy duro’

Separarse de Mauricio Ochmann fue para Aislinn Derbez una de las decisiones personales más complicadas en su momento. En parte, por la idea preconcebida que tenía de la familia y el matrimonio. Sin embargo, la actriz pudo cambiar su manera de pensar y asimilar con madurez esta circunstancia, abierta a formarse una nueva idea del amor y de las relaciones sentimentales. Feliz de haber dado pasos firmes en ese terreno, la también hija de Eugenio Derbez mira en perspectiva su divorcio del actor, segura de que se trató del mejor paso que pudo haber dado.

©@aislinnderbez



Aislinn dio detalles del duro proceso de separación de Maurico Ochmann.

Aislinn revive su ruptura

Sincera como suele ser con su público, Aislinn habló del divorcio en una emisión de su podcast, La Magia del Caos. En ese espacio, relató cómo a pesar de la armonía que en algún momento existía en su relación, las cosas comenzaron a tomar nuevos matices. “Fue algo más como inesperado, fue algo más yo creo de que empiezas a crecer para lados distintos, de que empiezas como a abandonarte a ti mismo por complacer al otro, yo creo que a los dos nos pasó lo mismo… De repente resulta que tu visión y la mía ya no coinciden… Uf, no nos arrepentimos absolutamente de nada, fue maravilloso, hermoso. Pero de repente como que, inesperado sobre todo para mí, porque también quien toma la decisión hay que respetar al que toma la decisión…”, contó durante su charla con Michelle Renaud.

En confidencia, Aislinn también dejó ver cómo se dio la ruptura, dispuesta a respetar la decisión de Mauricio. “Es muy duro, y ahí es donde a mí me tocó un poquito confiar en la vida y confiar en que me estaba pasando, porque yo perfectamente me pude haber ido al lado de la víctima… Sí, claro que había problemas, claro que habían cosas, pero en mi cabeza era como de: ‘No era tan grave, son cosas que todo el mundo pasa’. El reto en mi caso sí fue como de decir: ‘Tengo que soltar porque me lo están pidiendo, la vida y esta persona me lo están pidiendo, tengo que aceptar la situación como es, y también tengo que respetar que, en su cabeza, ya no es…”.

©@aislinnderbez



Aislinn y Mauricio mantienen una grata relación de amistad.

Acudió a terapia

Ante la incertidumbre de la situación por la que atravesaba, Aislinn buscó ayuda profesional, y fue en ese momento en que pudo tener claro su proceder. Así mismo tuvo claridad en su circunstancia. “Fui a terapia y en terapia fue cuando empecé a descubrir el hilo negro y empecé como a ahondar y sí fue como de: ‘Ah, espérame. Nos estábamos abandonando’. Pero cuando tú como pareja te empiezas a abandonar a ti mismo, sin darte cuenta empiezas a dejar tus mundos… dejas de ser esa mujer, te conviertes en mascota…”.

©@aislinnderbez



Aislinn reconoce que hoy se siente plena tras enfocarse en sí misma.

En el fragmento de esa charla, el cual Aislinn tituló como ‘El divorcio es lo mejor que me ha pasado’, la actriz también hizo énfasis en lo importante que fue para ella respetar la decisión de su expareja, lo que finalmente le permitió ver lo importante que es dar reconocimiento a las problemáticas. “Tienes que fluir con eso, fluir con eso, y ese para mí fue el aprendizaje más increíble de mi vida, porque no era fácil, era como un rompecabezas. Ósea, todo dictaba a que no era tan grave…”.